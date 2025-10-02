Тренерський штаб збірної України з футболу оприлюднив список футболістів, який викликали на тренувальний збір перед матчами відбору на ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Склад збірної України на матчі відбору на ЧС-2026 у жовтні

До основної заявки команди на матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року увійшло 25 футболістів.

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся);

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Сваток (Остін, США), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Олександр Тимчик (Динамо);

Півзахисники: Іван Калюжний (Металіст 1925), Єгор Ярмолюк (Брендфорд, Англія), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин (усі – Динамо), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Артем Бондаренко (Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина);

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Артем Довбик (Рома, Італія).

Зазначимо, що вперше за тривалий час виклик до лав національної команди отримали Руслан Маліновський та Володимир Бражко.

Також до основного списку потрапив Георгій Бущан, натомість голкіпера Реала Андрія Луніна на збір не викликано, як і травмованого Олександра Зінченка.

Жовтневу частину відбору збірна України розпочне матчем проти Ісландії на виїзді 10 жовтня. Після цього 13 жовтня синьо-жовті зіграють матч-відповідь проти Азербайджану у польському Кракові.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі на ЧС-2026. Спершу синьо-жовті програли Франції, а потім несподівано зіграли внічию з Азербайджаном.

Після цього вболівальники влаштували флешмоб у соціальних мережах, закликаючи головного тренера Сергія Реброва до відставки з посади.

