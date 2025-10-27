Лунін отримав червону картку у матчі Реал – Барселона, хоча не виходив на поле
Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін отримав вилучення у матчі десятого туру Ла Ліги проти Барселони, хоч не виходив на поле.
Інцидент стався наприкінці матчу, коли почалася сутичка біля лави запасних футболістів.
Реал – Барселона: Лунін отримав червону
Наприкінці матчу Реал – Барселона за рахунку 2:1 на користь галактикос Андрій Лунін покинув лаву запасних та спричинив конфлікт із футболістом Барселони.
До них доєдналися партнери по команді обох гравців та персонал Реала й Барселони.
Під час трансляції повідомили, що Андрій Лунін отримав жовту картку за неспортивну поведінку, але в офіційному протоколі матчу після гри зазначено, що українець отримав пряму червону картку.
Причиною вилучення українського голкіпера вказано, що він “покинув власну лаву для запасних і рушив у бік лави суперників”, та через “агресивну поведінку”.
Окрім Луніна арбітр роздав ще п’ять жовтих карток за неспортивну поведінку за межами поля: гравцям Реала Вінісіусу, Едеру Мілітао та Родріго, а також футболістам Барселони Алехандро Бальде та Феррану Торресу.
Матч Реал – Барселона завершився перемогою підопічних Хабі Алонсо завдяки голам Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема, а в складі каталонців відзначився Фермін Лопес.
Через відсторонення Лунін залишиться поза заявкою Реала на наступний матч чемпіонату Іспанії, який галактикос проведуть проти Валенсії 1 листопада.