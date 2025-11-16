Автор першого забитого м’яча збірної України в історії Іван Гецко заявив, що головний тренер національної збірної Сергій Ребров має подати у відставку, якщо команда не зможе обіграти Ісландію у заключному матчі відбору до ЧС-2026 на стадії групового етапу.

Про це він сказав в коментарі виданню NV.

Україна – Ісландія: доля Реброва

На думку Гецко, якщо збірна України не зможе перемогти ісландців, то стануться “великі зміни”.

Зараз дивляться

– Моментально має відбутися зміна тренера. До того ж він сам має подати у відставку – якщо не виконує задачу, то однозначно. Мають бути великі зміни, 100%. Свіжа кров має увійти в колектив, все має змінюватися, – сказав Гецко.

Водночас, він висловив упевненість, що синьо-жовтим вдасться здобути перемогу з рахунком 3:1 та продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль у раунді плейоф.

Заключний матч групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе проти Ісландії 16 листопада у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Аби фінішувати на другій сходинці у турнірній таблиці групи D синьо-жовтих влаштує лише перемога, адже у випадку нічиї або програшу у плейоф потраплять ісландці, які мають так само 7 очок, але випереджають українців за додатковими показниками.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.