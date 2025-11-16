Україна та Ісландія вдруге зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у неділю, 16 листопада, на на стадіоні Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві.

Початок матчу Україна – Ісландія – о 19:00 за київським часом.

Україна – Ісландія: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Україна – Ісландія є підопічні Сергія Реброва.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. Успіх Ісландії оцінюють у 4.94. Нічийний результат матчу Україна – Ісландія в основний час – 3.58.

Найбільш реальним результатом матчу у Варшаві вважають нічию 1:1 або перемогу синьо-жовтих з рахунком 1:0.

Це буде сьома очна зустріч збірних: тричі перемогу здобувала Україна, один раз фортуна була на боці ісландців, а ще два матчі завершилися внічию

Востаннє команди зустрічалися у жовтні у Рейк’явіку. Гра завершилася перемогою синьо-жовтих з рахунком 5:3.

Після п’яти матчів збірна України посідає третє місце у квартеті D, маючи в активі 7 очок. Лідером групи є Франція, яка набрала 13 очок та достроково вийшла на Мундіаль. Ісландія (7) йде другою, а остання сходинка в Азербайджану (1).

