Україна – Ісландія: прогноз на матч відбору на ЧС-2026
Україна та Ісландія вдруге зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.
Гра відбудеться у неділю, 16 листопада, на на стадіоні Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві.
Початок матчу Україна – Ісландія – о 19:00 за київським часом.
Україна – Ісландія: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Україна – Ісландія є підопічні Сергія Реброва.
На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. Успіх Ісландії оцінюють у 4.94. Нічийний результат матчу Україна – Ісландія в основний час – 3.58.
Найбільш реальним результатом матчу у Варшаві вважають нічию 1:1 або перемогу синьо-жовтих з рахунком 1:0.
Це буде сьома очна зустріч збірних: тричі перемогу здобувала Україна, один раз фортуна була на боці ісландців, а ще два матчі завершилися внічию
Востаннє команди зустрічалися у жовтні у Рейк’явіку. Гра завершилася перемогою синьо-жовтих з рахунком 5:3.
Після п’яти матчів збірна України посідає третє місце у квартеті D, маючи в активі 7 очок. Лідером групи є Франція, яка набрала 13 очок та достроково вийшла на Мундіаль. Ісландія (7) йде другою, а остання сходинка в Азербайджану (1).