Нападник Галатасарая Ноа Ланг втратив частину пальця руки, зачепившись за рекламний щит у матчі проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сам матч відбувся на Енфілді та завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 4:0 (4:1 за підсумком двох матчів).

Футболіст травмувався після зіткнення з рекламним щитом

Інцидент стався на 75-й хвилині матчу Ліверпуль – Галатасарай. Ланг боровся за м’яч із півзахисником мерсисайдців Кертісом Джонсом, після чого спіткнувся і сперся на рекламний зит на стадіоні Енфілд.

Associated Press пише, що футболіст міг затиснути великий палець між двома огорожами. Після цього Ноа Ланг відразу ж схопився за руку від болю, а з пальця текла кров.

Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — JOLLY GHOST (@Sansar_Jack) March 19, 2026

Через це гру зупинили, а медики турецької команди помчали надавати гравцю першу допомогу.

26-річному Лангу медики одягнули кисневу маску і його відвезли на ношах.

За словами тренера Галатасарая Окана Бурука, Ланга доставили до лікарні через глибоку рану, і, можливо, йому знадобиться операція.

– Він зараз їде до лікарні, у нього серйозна проблема з пальцем. Його дуже швидко доставили туди. Якщо тут виникне необхідність негайної операції, доведеться ухвалити рішення, – сказав Бурук.

Захисник Ліверпуля та партнер Ланга по збірній Нідерландів Жеремі Фрімпонг після матчу розповів нідерландським ЗМІ, що коли він підійшов Ноа, кілька людей сказали, що у нього відірвало половину пальця.

Пов'язані теми:

