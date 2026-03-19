Футболіст Галатасарая втратив частину пальця у матчі з Ліверпулем: як це сталося
- Ноа Ланг травмував руку після падіння на рекламний щит у матчі Ліги чемпіонів.
- Гравець, ймовірно, затиснуу великий палець між двома огорожами, внаслідок чого втратив частину пальця.
- Матч завершився перемогою Ліверпуль 4:0 і виходом мерсисадйців у чвертьфінал ЛЧ.
Нападник Галатасарая Ноа Ланг втратив частину пальця руки, зачепившись за рекламний щит у матчі проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Сам матч відбувся на Енфілді та завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 4:0 (4:1 за підсумком двох матчів).
Футболіст травмувався після зіткнення з рекламним щитом
Інцидент стався на 75-й хвилині матчу Ліверпуль – Галатасарай. Ланг боровся за м’яч із півзахисником мерсисайдців Кертісом Джонсом, після чого спіткнувся і сперся на рекламний зит на стадіоні Енфілд.
Associated Press пише, що футболіст міг затиснути великий палець між двома огорожами. Після цього Ноа Ланг відразу ж схопився за руку від болю, а з пальця текла кров.
Через це гру зупинили, а медики турецької команди помчали надавати гравцю першу допомогу.
26-річному Лангу медики одягнули кисневу маску і його відвезли на ношах.
За словами тренера Галатасарая Окана Бурука, Ланга доставили до лікарні через глибоку рану, і, можливо, йому знадобиться операція.
– Він зараз їде до лікарні, у нього серйозна проблема з пальцем. Його дуже швидко доставили туди. Якщо тут виникне необхідність негайної операції, доведеться ухвалити рішення, – сказав Бурук.
Захисник Ліверпуля та партнер Ланга по збірній Нідерландів Жеремі Фрімпонг після матчу розповів нідерландським ЗМІ, що коли він підійшов Ноа, кілька людей сказали, що у нього відірвало половину пальця.