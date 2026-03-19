Нападающий Галатасарая Ноа Ланг лишился части пальца руки, зацепившись за рекламный щит в матче против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сам матч прошел на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 4:0 (4:1 по итогам двух матчей).

Футболист получил травму после столкновения с рекламным щитом

Инцидент произошел на 75-й минуте матча Ливерпуль – Галатасарай. Ланг боролся за мяч с полузащитником мерсисайдцев Кертисом Джонсом, после чего споткнулся и уперся в рекламный щит на стадионе Энфилд.

Сейчас смотрят

Associated Press пишет, что футболист мог зажать большой палец между двумя ограждениями. После этого Ноа Ланг сразу же схватился за руку от боли, а из пальца текла кровь.

Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — JOLLY GHOST (@Sansar_Jack) March 19, 2026

Из-за этого игру остановили, а медики турецкой команды бросились оказывать игроку первую помощь.

26-летнему Лангу медики надели кислородную маску и его увезли на носилках.

По словам тренера Галатасарая Окана Бурука, Ланга доставили в больницу из-за глубокой раны, и, возможно, ему понадобится операция.

– Он сейчас едет в больницу, у него серьезная проблема с пальцем. Его очень быстро доставили туда. Если здесь возникнет необходимость немедленной операции, придется принять решение, – сказал Бурук.

Защитник Ливерпуля и партнер Ланга по сборной Нидерландов Жереми Фримпонг после матча рассказал нидерландским СМИ, что когда он подошел к Ноа, несколько человек сказали, что у него оторвало половину пальца.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.