Футболист Галатасарая лишился части пальца в матче с Ливерпулем: как это произошло
- Ноа Ланг травмировал руку после падения на рекламный щит в матче Лиги чемпионов.
- Игрок, вероятно, защемил большой палец между двумя ограждениями, в результате чего лишился части пальца.
- Матч завершился победой Ливерпуля со счетом 4:0 и выходом мерсисайдцев в четвертьфинал ЛЧ.
Нападающий Галатасарая Ноа Ланг лишился части пальца руки, зацепившись за рекламный щит в матче против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сам матч прошел на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 4:0 (4:1 по итогам двух матчей).
Футболист получил травму после столкновения с рекламным щитом
Инцидент произошел на 75-й минуте матча Ливерпуль – Галатасарай. Ланг боролся за мяч с полузащитником мерсисайдцев Кертисом Джонсом, после чего споткнулся и уперся в рекламный щит на стадионе Энфилд.
Associated Press пишет, что футболист мог зажать большой палец между двумя ограждениями. После этого Ноа Ланг сразу же схватился за руку от боли, а из пальца текла кровь.
Из-за этого игру остановили, а медики турецкой команды бросились оказывать игроку первую помощь.
26-летнему Лангу медики надели кислородную маску и его увезли на носилках.
По словам тренера Галатасарая Окана Бурука, Ланга доставили в больницу из-за глубокой раны, и, возможно, ему понадобится операция.
– Он сейчас едет в больницу, у него серьезная проблема с пальцем. Его очень быстро доставили туда. Если здесь возникнет необходимость немедленной операции, придется принять решение, – сказал Бурук.
Защитник Ливерпуля и партнер Ланга по сборной Нидерландов Жереми Фримпонг после матча рассказал нидерландским СМИ, что когда он подошел к Ноа, несколько человек сказали, что у него оторвало половину пальца.