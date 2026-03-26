Збірна України зазнала поразки від команди Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. Фіаско автоматично означає, що синьо-жовті завершили свою спробу пробитися на Мундіаль.

Матч Україна – Швеція відбувся на стадіоні Сьютат де Валенсія у Валенсії та завершився поразкою українців з рахунком 1:3.

Україна – Швеція: як минув матч

Підопічні Сергія Реброва пропустили вже на шостій хвилині першого тайму, коли відзначився Віктор Дьокереш. Футболіст Арсенала відкрив рахунок, замкнувши простріл Беньяміна Нюгрена.

Загалом у першому таймі українці не завдали жодного удару у площину воріт. Проте шведи самі створили момент у власній штрафній, коли Ісак Гін майже зрізав м’яча у сітку воріт Крістофера Нордфельдта.

У другому таймі Анатолій Трубін кілька разів врятував синьо-жовтих від пропущеного, але згодом Дьокереш подвоїв перевагу шведів.

До розгромного рахунку підопічні Грема Поттера довели, коли Дьокереш заробив пенальті після фолу Трубіна. Він же його й реалізував, оформивши хет-трик. Хоча голкіпер Бенфіки вгадав кут удару.

Єдиний гол Україні вдалося відіграти вже у компенсований час, коли відзначився головою дебютант синьо-жовтих Матвій Пономаренко.

Україна – Швеція – 1:3

Голи: Пономаренко, 90+1 – Дьокереш, 6, 51, 62 (пен.)

Таким чином, наступний матч збірна України проведе проти команди Албанії, яка поступилася Польщі у паралельному матчі плейоф відбору. Зустріч відбудеться 31 березня.

