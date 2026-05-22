Парнери України високо оцінюють позиції та здобутки Сил оборони.

Про це за підсумками розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі Е3–Україна повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Розмова Зеленського і лідерів Британії, Франції та Німеччини

Під час розмови сторони наголосили на необхідності активізації дипломатичних зусиль для досягнення миру та забезпечення присутності Європи в цих процесах.

– Всі партнери відзначають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії, – наголосив Зеленський.

За його словами, найближчим часом відбудеться зустріч радників із питань національної безпеки.

Також глава держави поінформував партнерів про плани Росії щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі.

– Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною. Робимо все, щоб справжній мир був, – підсумував глава держави.

Зеленський про посилення позицій на фронті

Президент також повідомив європейським лідерам про суттєве зміцнення позицій України на фронті.

– Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем, – наголосив глава держави.

За словами президента, поточний розвиток подій не вигідний для російської сторони.

Він додав, що Україна й надалі буде покращувати свої результати, зокрема у знищенні живої сили противника.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі поставлені на паузу, однак Вашингтон допускає можливість їхнього відновлення за певних умов.

Володимир Зеленський висловлював сподівання на відновлення тристоронніх переговорів із Росією за участі європейських партнерів.

