ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У фінальному протистоянні парижани обіграли лондонський Арсенал у серії післяматчевих пенальті, оскільки основний час завершився внічию.

До фінального протистояння команди підійшли з абсолютно різним бекграундом. Арсенал виграв основний раунд і досі не мав жодної поразки в поточному сезоні, намагаючись завоювати кубок Ліги чемпіонів після невдачі у фіналі 2006 року.

Проте чинний володар титулу ПСЖ фінішував лише 11-м та пробивався через стикові матчі. Після цього команда у плей-оф пройшла надскладну сітку, почергово вибивши Челсі, Ліверпуль та Баварію.

Рахунок у фіналі відкрили вже на шостій хвилині. Скориставшись провалом у захисті ПСЖ, форвард лондонців Кай Гаверц вискочив сам на сам із воротарем та пробив повз нього, вивівши Арсенал уперед.

ПСЖ повністю контролював гру в першому таймі, переважно володіючи м’ячем. Згодом відбувся один точний удар: Фабіан Руїс пробив із флангу, але голкіпер Арсенала був на місці.

На 60-й хвилині поєдинку парижани заробили право на одинадцятиметровий – після перевірки VAR арбітри підтвердили, що Крістіан Москера збив Хвічу Кварацхелію на лінії карного майданчика.

Виконувати вирок узявся чинний володар Золотого м’яча Усман Дембеле. Вінгер розвів Давіда Райю та м’яч по різних кутах, відновивши паритет – 1:1 за пів години до фінального свистка.

Французький гранд продовжував домінувати на полі та мав нагоду забити вдруге на 77-й хвилині. Кварацхелія завдав небезпечного удару, який після рикошету від захисника прийшов у стійку.

На 89-й хвилині ПСЖ знову загрожував воротам лондонців: Вітінья приклався до м’яча на підступах до карного майданчика, проте він пролетів над дев’яткою.

Оскільки основні 90 хвилин завершилися з рахунком 1:1, гра перейшла у два додаткові тайми по 15 хвилин.

Важливою подією став вихід українського захисника ПСЖ Іллі Забарного на останні 15 хвилин овертайму – цей поєдинок став для нього дебютним у плей-оф Ліги чемпіонів.

Володар титулу визначився в серії післяматчевих пенальті. Після промахів Еберечі Езе та Нуну Мендеша рахунок залишався рівним, аж поки захисник лондонців Габріел не схибив у вирішальний момент. ПСЖ виявився точнішим (4:3) і забрав кубок.

