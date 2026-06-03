Ліверпулю запропонували цього літа підписати футболіста збірної України та французького ПСЖ Іллю Забарного.

Про це повідомляє журналіст Дейв Окоп на своєму сайті.

Ліверпулю може підписати Забарного

Червоні планують підсилення влітку після невдалого сезону, внаслідок якого минулого вікенду вони розірвали контракт із головним тренером Арне Слотом і прискорили процес призначення Андоні Іраоли на його місце.

Зараз дивляться

Водночас, Ліверпуль зараз вивчає трансферний ринок, щоб посилити склад і сформувати його за задумом нового тренера. Одним із варіантів підсилення розглядається Ілля Забарний, який працював під керівництвом Іраоли у Борнмуті.

Після переходу до ПСЖ Забарний не має регулярної ігрової практики, поступаючись місцем Маркіньосу та Вілліану Пачо. У Лізі чемпіонів він провів лише 213 хвилин, проте у Лізі 1 виходив у стартовому складі 26 разів.

EXCL: A proposal has been made to Liverpool with an opportunity to sign Ilya Zabarnyi from PSG. It remains to be seen if Liverpool will act on the opportunity.https://t.co/OEUJb7Iind — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 2, 2026

Окоп стверджує, що брак ігрового часу в Лізі чемпіонів змусив гравця замислитися над можливим відходом з Парк де Пренс. Чемпіони Франції також готові відпустити гравця, якщо “зможуть повернути 57 млн фунтів”, які вони заплатили за його трансфер.

Повідомляється, що представники гравця, які також представляють Кертіса Джонса, нещодавно запропонували захисника керівництву на Енфілді. Також стверджується, що вже були проведені попередні переговори.

Ліверпуль потребує закрити позицію центрбека, особливо після того, як команду залишив Ібрагім Конате.

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