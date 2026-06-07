Данія та Україна зустрінуться у межах товариського матчу. Гра відбудеться у неділю, 7 червня, на стадіоні Оденсе в однойменному місті Данії.

Початок матчу Данія – Україна – о 19:30 за київським часом.

Данія – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Данія – Україна є підопічні Бріана Рімера.

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На перемогу збірної Данії приймають ставки з коефіцієнтом 1.78. Успіх України оцінюють у 4.92. Нічийний результат матчу Данія – Україна в основний час – 3.48.

Найімовірнішим рахунком матчу Данія – Україна букмекери прогнозують перемогу господарів 1:0. На це дають прогноз 6.11.

Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. Вперше команди зустрілися у 2003 році у товариському матчі, який завершився перемогою данців з рахунком 1:0.

У кваліфікації на ЧС-2006 синьо-жовті розписали нічию (1:1) з суперником на виїзді, а вдома святкували перемогу – 1:0.

Обидві команди мали додатковий шанс потрапити на ЧС-2026, але Україна поступилася Швеції у півфіналі плейоф у березні, а Данія у серії пенальті у фіналі плейоф програла Чехії.

Під час цієї міжнародної перерви Данія зіграла внічию з ДР Конго на початку червня, а Україна обіграла Польщу у Вроцлаві з рахунком 2:0.

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