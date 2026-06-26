Друга ракетка України Марта Костюк активно готується до старту трав’яного турніру серії Grand Slam – Вімблдону-2026.

У межах підготовки українка провела тренування з тенісною легендою Сереною Вільямс, яка відновила свою кар’єру у віці 44 років.

Костюк провела тренування з Вільямс

23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam отримала від організаторів трав’яного турніру вайлдкард до основної сітки. Також вона та її сестра отримала вайлдкард для виступів у парному розряді.

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Серена Вільямс сім разів перемагала на Вімблдоні в одиночному розряді.

На відео потрапив момент зустрічі Марти та Серени. Вони привіталися та поцікавилися справами одна в одної. Після цього Костюк сказала американці: Дякую, що зіграєте зі мною.

Марта Костюк провела спільне тренування на Вімблдоні з легендарною Сереною Вільямс, яка повернулася в теніс кілька тижнів тому і отримала wild card в основну сітку травʼяного «мейджора» #UkrainianTennis | #Wimbledon @Wimbledon pic.twitter.com/nvHD4Z5rCJ — Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) June 25, 2026

Вімблдон відбудеться з 29 червня до 12 липня. В основній сітці виступлять сім українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олейникова, Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.

Переможцями Вімблдону 2025 року в одиночних розрядах стали італієць Яннік Сіннер та полька Іга Свьонтек.

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