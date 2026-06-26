Марта Костюк провела тренування з Сереною Вільямс на кортах Вімблдону
- Марта Костюк провела спільне тренування із Сереною Вільямс, яка повернулася у професійний теніс після кількарічної перерви.
- Під час зустрічі українка подякувала легендарній американці за можливість провести спільне тренування перед Вімблдоном.
- Вімблдон-2026 стартує 29 червня, а в основній сітці турніру виступлять одразу сім українських тенісисток.
Друга ракетка України Марта Костюк активно готується до старту трав’яного турніру серії Grand Slam – Вімблдону-2026.
У межах підготовки українка провела тренування з тенісною легендою Сереною Вільямс, яка відновила свою кар’єру у віці 44 років.
Костюк провела тренування з Вільямс
23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam отримала від організаторів трав’яного турніру вайлдкард до основної сітки. Також вона та її сестра отримала вайлдкард для виступів у парному розряді.
Серена Вільямс сім разів перемагала на Вімблдоні в одиночному розряді.
На відео потрапив момент зустрічі Марти та Серени. Вони привіталися та поцікавилися справами одна в одної. Після цього Костюк сказала американці: Дякую, що зіграєте зі мною.
Марта Костюк провела спільне тренування на Вімблдоні з легендарною Сереною Вільямс, яка повернулася в теніс кілька тижнів тому і отримала wild card в основну сітку травʼяного «мейджора» #UkrainianTennis | #Wimbledon
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— Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) June 25, 2026
Вімблдон відбудеться з 29 червня до 12 липня. В основній сітці виступлять сім українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олейникова, Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.
Переможцями Вімблдону 2025 року в одиночних розрядах стали італієць Яннік Сіннер та полька Іга Свьонтек.