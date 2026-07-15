У фракції Слуга народу озвучили, кого з чинних урядовців планують перепризначити до нового Кабінету Міністрів на чолі із Сергієм Корецьким, а також назвали кандидатів на посади керівників окремих міністерств.

Про це повідомили троє співрозмовників із фракції Слуга народу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, пише Суспільне.

Кого планують перепризначити до нового уряду

За словами співрозмовників, у новому уряді Сергія Корецького свої посади можуть зберегти такі члени уряду Юлії Свириденко:

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Денис Шмигаль — міністр енергетики;

Тетяна Бережна — міністерка культури;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;

Денис Улютін — міністр соціальної політики.

Посаду міністра у справах ветеранів, за інформацією джерел, може обійняти голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, замінивши Наталію Калмикову.

Також планується розділити Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на два окремі відомства — Міністерство економіки і довкілля та Міністерство аграрної політики.

Олексія Соболєва не планують перепризначати на посаду очільника Міністерства економіки. Очікується, що Міністерство аграрної політики очолить Тарас Висоцький, а Міністерство економіки і довкілля — Олександр Кравченко.

Крім того, передбачається поділ Міністерства відновлення на Міністерство регіонів і Міністерство інфраструктури.

За даними співрозмовників, Міністерство регіонів може очолити народний депутат Віталій Безгін, а Міністерство інфраструктури — голова Київської ОВА Микола Калашник.

На посаду міністра цифрової трансформації розглядають кандидатуру заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук.

Очолити Міністерство юстиції запропонували народному депутату Денису Маслову. Посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської інтеграції може отримати чинний посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Кандидатом на посаду міністра внутрішніх справ є чинний голова Національної поліції Іван Вигівський. Водночас Міністерство оборони може очолити нинішній глава МВС Ігор Клименко.

15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що ще не ухвалив рішення, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду міністра оборони у складі нового уряду, який наразі формується.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та всього складу уряду.

Відповідно до законодавства України, до призначення нового Кабінету Міністрів усі міністри виконують свої обов’язки в статусі виконувачів обов’язків.

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