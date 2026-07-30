Гент – ЛНЗ: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Гент – ЛНЗ відбудеться 30 липня на стадіоні Геламко Арена в бельгійському Генті.
Початок матчу – 21:30 за київським часом.
Матч Гент – ЛНЗ, де дивитися та хто покаже матч черкаського клубу в Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Гент – ЛНЗ: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Гент – ЛНЗ у прямому ефірі на платформі Київстар ТБ.
На матчі Гент – ЛНЗ працюватиме косоварська бригада арбітрів, яку очолить 37-річний Генц Нуза.
Йому асистуватимуть Фатмір Секірака та Паштрику Буррніку. Резервним арбітром призначено Ердалла Заселла.
Перший матч команди минулого тижня переможця не виявив – арбітр зафіксував нічию 0:0.
Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором матчу Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія). Команда, що програє, завершить виступи у єврокубках.
За підсумками сезону-2025/26 черкаський ЛНЗ став срібним призером чемпіонату України з футболу та отримав право дебютувати у єврокубках.
Гент фінішував на п’ятій сходинці чемпіонату Бельгії за підсумками минулого сезону.