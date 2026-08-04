Світовий футбол сколихнув конфлікт між Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) та Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Фінального акорду він досяг після того, як через ЗМІ стало відомо про плани ФІФА з продажу частки в турнірах чемпіонату світу приватним інвесторам.

УЄФА не просто відхилив проєкт, а й офіційно пригрозив бойкотом чемпіонатів світу, заручившись підтримкою всіх своїх національних асоціацій.

Зараз дивляться

Газета The Telegraph повідомила, що УЄФА надіслав офіційного листа Джанні Інфантіно, погрожуючи судовими позовами через суперечливий план продажу частки в турнірах під егідою ФІФА.

Врешті ФІФА відмовилася від ідеї проєкту, однак УЄФА на цьому не готовий зупинятися, та прагне ініціювати вотум недовіри Джанні Інфантіно. Факти ICTV зібрали все, що відомо про конфлікт двох футбольних органів.

Скасована червона картка Балогуну

Ще до оголошеного задуму ФІФА сталося кілька інцидентів, коли з боку УЄФА був докір у бік Джанні Інфантіно або світового футбольного органу.

Одним із таких стала позиція ФІФА щодо сомалійського арбітра Омара Артана, якого не пустили до США, попри візу. Сомалі входить до списку країн, для громадян яких поширюється заборона на в’їзд до США. Інфантіно заявив, що немає повноважень впливати на Трампа, щоб той скасував рішення.

Тоді УЄФА провів переговори з Конфедерацією африканського футболу та оголосив про призначення Артана арбітром Суперкубка УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою у Зальцбурзі 12 серпня. В УЄФА заявили, що футбол має об’єднувати людей.

Однак трохи пізніше під час турніру, схоже, вже Трамп вплинув на Інфантіно. У матчі 1/16 фіналу збірна США зустрічалася з Боснією та Герцеговиною. На 64-й хвилині американський футболіст Фоларін Балогун отримав пряму червону картку за фол проти Таріка Мухаремовича.

View this post on Instagram A post shared by B (@balogun)

Згодом ФІФА ухвалила безпрецедентне рішення призупинити дію дискваліфікації Балогуна на один матч 1/8 фіналу проти Бельгії. При чому президент США Дональд Трамп підтвердив, що телефонував Інфантіно, щоб домогтися перегляду цього рішення.

На скасовану червону картку також відреагував УЄФА, назвавши це перетином червоної лінії щодо чесності футболу. Також йшлося, що рішення про усунення гравця не потребує додаткового схвалення з боку організацій.

– Коли дотримання правил більше не гарантується тими, хто їх охороняє, під загрозою опиняється чесність гри, а авторитет змагань підривається, – йшлося тоді у заяві.

В УЄФА висловили здивування щодо “такого безпрецедентного, незрозумілого та невиправданого рішення”. Також чимало ЗМІ звернули увагу, що президент УЄФА Александер Чеферін не поїхав на фінал ЧС-2026, попри запрошення.

Члени ради ФІФА вимагають розслідування

За даними The Guardian, ще задовго до того, як Інфантіно оприлюднив свої суперечливі плани щодо продажі частки ЧС інвесторам, чимало членів ради ФІФА активізувалися заради проведення розслідування щодо діяльності Інфантіно.

Першим поштовхом стало скасування дискваліфікації Балогуна та неясні обставини цього рішення, яке досі переконливо не пояснили.

Спочатку речник ФІФА стверджував, що кожна червона картка тягне за собою негайну дискваліфікацію на один матч (як мінімум), яка не підлягає оскарженню. Але після підтверджених консультацій із Трампом, рішення про призупинення дискваліфікації Балогуна на один рік було ухвалено виключно головою комітету Мохаммадом аль-Камалі з ОАЕ без участі інших 17 членів комітету.

Нечітким поясненням стало посилання на статтю 27 дисциплінарного кодексу, в якій просто зазначено: “Судовий орган може УЄФА рішення про повне або часткове призупинення виконання дисциплінарного покарання”.

Інфантіно ж завжди наполягав, що не відігравав жодної ролі в скасуванні червоної картки. Проте президент США, безсумнівно, мав враження, що це було рішення Інфантіно.

– Якщо подумати, ти ухвалив ще одне чудове рішення. Тобі ніколи не віддадуть належне за це. Подумайте самі: якби він не дав йому грати, то вони могли б сказати: Ми б виграли матч, якби у нас були найкращі гравці. Тож Джанні ухвалив ще одне зі своїх численних правильних рішень, — заявив Трамп, звернувшись до Інфантіно.

Що треба для скликання Ради ФІФА

Щоб скликати засідання, яке може призвести до ретельного перегляду ситуації, знадобиться підтримка щонайменше 19 із 37 членів ради.

Вважається, що охочих скликати засідання зібралося чимало ще до плану Інфантіно щодо продажу комерційних пакетів акцій на майбутніх турнірах ФІФА, що викликало ще більш рішучу негативну реакцію.

УЄФА та Конфедерація футболу Північної, Центральної Америки та Карибського басейну (КОНКАКАФ) публічно засудили Інфантіно, але на ці дві конфедерації припадає лише 14 членів ради.

Водночас Африканська конфедерація футболу (КАФ) і Південноамериканська футбольна конфедерація (КОНМЕБОЛ), як повідомляється, “повністю підтримують” Інфантіно.

Тож для реалізації задуму УЄФА та КОНКАКАФ треба заручитися підтримкою асоціацій-членів Азійської конфедерації футболу (АФК) або Конфедерація футболу Океанії (ОФК).

Також може бути ініційоване голосування про висловлення недовіри Інфантіно, для чого достатньо, щоб 43 окремі асоціації-члени подали відповідний лист. Лише УЄФА налічує 55 членів.

Скандальна ідея ФІФА та реакція

Минулого тижня Джанні Інфантіно оприлюднив пропозицію продати міноритарні частки у чемпіонаті світу, а також в інших турнірах, таких як Клубний чемпіонат світу ФІФА, приватним інвесторам.

План передбачав залучення приватного фінансування через інвестиційну компанію. Очікувалося, що групу інвесторів очолить засновник Thrive Capital Джошуа Кушнер через фонд під назвою Thrive Eternal. Джошуа є братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Інфантіно дав 211 федераціям-членам організації час до ⁠⁠19 вересня⁠⁠, щоб вони висловили свою підтримку пропозиції щодо приватних інвестицій, яку назвали FIFA Forward Enterprise (FFE).

Реакція на плани ФІФА була нищівною. Члени-асоціації УЄФА проголосували за бойкот ФІФА та турнірів під її егідою, зокрема майбутніх чемпіонатів світу. Вимогою було негайне скасування всіх планів щодо залучення приватних інвесторів.

– Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Жодна її частина ніколи не повинна бути віддана приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається, — йшлося у заяві.

ФІФА у відповідь на цю заяву УЄФА відповіла, що “ніхто не продає футбол”.

КОНКАКАФ також відхилив пропозицію ФІФА під час засідання у четвер. Однак організація не пішла на крок, подібний до плану УЄФА щодо бойкоту чемпіонатів світу.

КОНКАКАФ висловила “глибоке занепокоєння” щодо відсутності належної процедури розгляду цієї пропозиції, стислих термінів та відсутності будь-якого розгляду чи затвердження відповідними керівними органами ФІФА.

Яка позиція Азії щодо планів ФІФА

Азіатська футбольна конфедерація також рішуче виступила проти планів ФІФА та підтримала позиції УЄФА й КОНКАКАФ, але й вона не наважилася проголосувати за бойкот турнірів, що проводяться керівним органом.

– Той факт, що ситуація дійшла до того, що реальна можливість бойкоту чемпіонату світу ФІФА стала предметом публічного обговорення, має турбувати всіх, хто піклується про майбутнє нашого футболу, — йшлося у заяві АФК у п’ятницю.

Там додали, що “футбол ніколи не мав опинитися в такому становищі”.

АФК була ключовим союзником Інфантіно протягом його 11-річного президентства, і разом із висловленням незгоди вона також рекомендувала ФІФА терміново переглянути свій стиль управління.

ФІФА відкликала свій план

Врешті після різкої реакції та тиску Інфантіно відмовився від ініціативи щодо продажу приватним інвесторам частини прав на чемпіонат світу.

Президент ФІФА визнав, що запропонований проєкт спричинив серйозні суперечки і його реалізація більше не відповідає початковій меті.

– Уважно вислухавши всі думки, стало зрозуміло, що цей проєкт викликав розбіжності такого масштабу, що незалежно від рівня підтримки він більше не відповідає поставленим цілям, – заявив очільник ФІФА.

Йдеться саме про ініціативу FIFA Forward Enterprise (FFE).

УЄФА йде далі

Згідно з листом, з яким ознайомилося видання The Telegraph, УЄФА офіційно повідомив Інфантіно про те, що розглядає можливість звернення до суду, арбітражу або подання скарг до регулюючих органів щодо проєкту FIFA Forward Enterprise та всього, що з ним пов’язано.

УЄФА наголосив на необхідності вжити негайних заходів для виявлення всіх документів та електронних даних, пов’язаних із проєктом, з метою їх збереження та уникнення їх видалення чи знищення, підтвердивши, що цей обов’язок має пріоритет над будь-якими внутрішніми політиками ФІФА щодо зберігання або знищення документів.

До листа було додано перелік осіб, які, ймовірно, мають у своєму розпорядженні матеріали та документи, щодо проєкту. УЄФА також вимагає від ФІФА забезпечити, щоб вони зберегли все, що перебуває у їхньому володінні або під їхнім контролем.

У списку були зазначені: Джанні Інфантіно, президент Міжнародної федерації футболу; Арсен Венгер, голова департаменту глобального розвитку футболу ФІФА; Маттіас Графстром, генеральний секретар ФІФА; Кевін Ламур, головний операційний директор.

У своєму листі УЄФА попередив, що будь-яке видалення, знищення, зміна, приховування або втрата матеріалів, пов’язаних із проєктом, після отримання цього повідомлення може розглядатися як знищення доказів, що може призвести до позову про відшкодування збитків та додаткових судових розглядів.

УЄФА вимагає від ФІФА протягом 5 робочих днів письмово підтвердити отримання листа, забезпечити збереження всіх матеріалів, призначити відповідальну особу та повідомити про можливе знищення будь-яких документів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.