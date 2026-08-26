Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився щодо можливого повернення до національної команди Михайла Мудрика, який повернувся у футбол після дискваліфікації через допінг.

Як передає ВЗБІРНА слова Мальдери, італійський фахівець хотів би бачити 25-річного гравця Челсі в розташуванні збірної на найближчому зборі.

Мальдера про виклик Мудрика до збірної

– Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати — вибір очевидний. На 100% краще мати. Ми всі неймовірно раді – керівництво УАФ, технічний персонал і футболісти, з якими я вже це обговорював, – сказав Мальдера.

Він додав, що пам’ятає, що Мудрик пропустив майже два роки, але чекає на Мудрика та не збираюся тиснути.

Зараз дивляться

– Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Дуже сподіваюся, що він буде з нами на найближчому зборі, – сказав фахівець.

У вересні у збірної України заплановані два матчі у межах Ліги націй – проти Угорщини 25 вересня та проти Грузії – 29 вересня. Обидві гри будуть виїзними.

Нагадаємо, 31 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію Михайла Мудрика.

У листопаді 2024 року футболіста відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту, коли в його організмі виявили мельдоній.

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