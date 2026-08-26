Мальдера зробив заяву про повернення Мудрика до збірної України
- Андреа Мальдера хоче бачити Михайла Мудрика у складі збірної України вже на найближчому зборі.
- Тренер заявив, що повернення після майже дворічної паузи буде непростим, але не збирається тиснути на футболіста.
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився щодо можливого повернення до національної команди Михайла Мудрика, який повернувся у футбол після дискваліфікації через допінг.
Як передає ВЗБІРНА слова Мальдери, італійський фахівець хотів би бачити 25-річного гравця Челсі в розташуванні збірної на найближчому зборі.
Мальдера про виклик Мудрика до збірної
– Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати — вибір очевидний. На 100% краще мати. Ми всі неймовірно раді – керівництво УАФ, технічний персонал і футболісти, з якими я вже це обговорював, – сказав Мальдера.
Він додав, що пам’ятає, що Мудрик пропустив майже два роки, але чекає на Мудрика та не збираюся тиснути.
– Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Дуже сподіваюся, що він буде з нами на найближчому зборі, – сказав фахівець.
У вересні у збірної України заплановані два матчі у межах Ліги націй – проти Угорщини 25 вересня та проти Грузії – 29 вересня. Обидві гри будуть виїзними.
Нагадаємо, 31 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію Михайла Мудрика.
У листопаді 2024 року футболіста відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту, коли в його організмі виявили мельдоній.