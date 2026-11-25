CAS повернув Сенегалу титул переможця Кубка Африки-2025: що відомоДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував рішення Африканської конфедерації футболу (КАФ) про позбавлення Сенегалу титулу переможця Кубка африканських націй-2025.
Таким чином перемога над Марокко з рахунком 1:0 у фіналі Кубка Африки залишилася на користь сенегальців, передає Associated Press.
CAS повернув Сенегалу Кубок Африки
Сенегал виграв Кубок африканських націй, який приймав Марокко, в січні. Але потім внаслідок рішення Африканської конфедерації футболу трофей присудили команді, що номінально програла у фіналі.
Причиною для такого рішення стало те, що гравці Сенегалу залишили поле на знак протесту в компенсований час до другого тайму.
Зараз CAS скасував це попереднє рішення, яке ґрунтувалося на рішенні арбітра Жана-Жака Ндала дозволити продовжити гру після протесту.
– Спортивний арбітражний суд відновив справедливість у спорті, – заявив у своїй заяві президент Федерації футболу Сенегалу Абдулай Фалл.
Тим часом Марокко оголосило про намір подати апеляцію, ймовірно до Верховного суду Швейцарії, оскаржуючи доброчесність одного з високопоставлених суддів CAS.
Згідно з регламентом Кубка Африки, команда, яка відмовляється грати, має вважатися такою, що програла матч. CAS трактував, що ці правила стосуються лише випадків, “коли поведінка команди змушує арбітра остаточно припинити матч”.
У рішення CAS йдеться, що арбітр не допустив юридичної помилки, коли відновив гру, і мав виключне право ухвалити таке рішення. Також зазначено, що троє суддів CAS були одностайними у своєму рішенні.
Що сталося у фіналі Кубка Африки 2025
Нагадаємо, Сенегал виграв фінал Кубка Африки з рахунком 1:0 після додаткового часу. Матч супроводжувався хаосом та сутичками на трибунах. Також були кадри, на яких болбої намагалися відібрати рушники у воротаря Сенегалу Едуарда Менді.
Під час матчу команда Сенегалу покинула поле на знак протесту проти призначення пенальті на користь Марокко в останню хвилину основного часу.
Арбітр матчу Ндала з Конго зрештою дозволив відновити гру, пенальті Марокко, який виконував нападник Реала Брагім Діас був відбитий.
Через два місяці апеляційна комісія, призначена Африканською конфедерацією футболу (CAF), скасувала цей результат і присудила Марокко технічну перемогу з рахунком 3:0.