Легенда американського плавання Раян Лохте продав три зі своїх шести олімпійських золотих медалей на аукціоні за загальну суму $385 тис.

Про це пише газета Daily Mail.

Раян Лохте продав половину медалей: причина

У 2022 році Лохте продав шість бронзових і срібних олімпійських медалей за $166 тис.

Тепер з молотка пішли ще три медалі:

золото в естафеті 4×200 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні ($183 000 тис.), яку він виграв разом з Майклом Фелпсом;

золото в естафеті 4×200 метрів на Олімпіаді-2004 в Афінах ($80 тис.);

золото в естафеті 4×200 метрів вільним стилем на Іграх-2016 в Ріо ($122 тис.).

Минулого місяця Лохте пояснив своє рішення продати медалі, заявивши, що ніколи не плавав заради них.

– Я також хотів би прояснити ситуацію з продажем своїх медалей. Я ніколи не плавав заради золотих медалей. Моя пристрасть завжди полягала в тому, щоб бути одним з найкращих плавців у світі, – заявив він.

Як пише видання, продаж медалей стався на тлі розлучення Лохте з дружиною Кайлою Рейд після семи років шлюбу.

Зазначається, що зараз Лохте намагається змінити свій імідж після кар’єри, яка ознаменувалася як світовими рекордами, так і гучними скандалами.

Експлавець пише мемуари, в яких детально описує свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, а також скандал з фіктивним пограбуванням на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо.

Він також боровся з фізичними та психологічними наслідками автомобільної аварії 2023 року, яка, за його словами, призвела до “депресії та самотності”. Зараз Лохте зустрічається з вихователькою дитячого садка Моллі Гіллі, заявивши, що зосереджений на своїх дітях.