Легенда американского плавания Райан Лохте продал три из своих шести олимпийских золотых медалей на аукционе за общую сумму $385 тыс.

Об этом пишет газета Daily Mail.

Райан Лохте продал половину медалей: причина

В 2022 году Лохте продал шесть бронзовых и серебряных олимпийских медалей за $166 тыс.

Сейчас смотрят

Теперь с молотка ушли еще три медали:

золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2008 в Пекине ($183 000 тыс.), которую он выиграл вместе с Майклом Фелпсом;

золото в эстафете 4×200 метров на Олимпиаде-2004 в Афинах ($80 тыс.);

золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Играх-2016 в Рио ($122 тыс.).

В прошлом месяце Лохте объяснил свое решение продать медали, заявив, что никогда не плавал ради них.

– Я также хотел бы прояснить ситуацию с продажей своих медалей. Я никогда не плавал ради золотых медалей. Моя страсть всегда заключалась в том, чтобы быть одним из лучших пловцов в мире, – заявил он.

Как пишет издание, продажа медалей произошла на фоне развода Лохте с женой Кайлой Рейд после семи лет брака.

Отмечается, что сейчас Лохте пытается изменить свой имидж после карьеры, которая ознаменовалась как мировыми рекордами, так и громкими скандалами.

Экс-спортсмен пишет мемуары, в которых подробно описывает свою борьбу с наркотической и алкогольной зависимостью, а также скандал с фиктивным ограблением на Олимпийских играх 2016 года в Рио.

Он также боролся с физическими и психологическими последствиями автомобильной аварии 2023 года, которая, по его словам, привела к “депрессии и одиночеству”. Сейчас Лохте встречается с воспитательницей детского сада Молли Гилли, заявив, что сосредоточен на своих детях.