Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
Зимові Олімпійські ігри-2026 приймали італійські міста Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Змагання офіційно завершилися 22 лютого.
У них взяли участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн, які розігрували 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.
Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту. Втретє в історії синьо-жовті завершили зимові Ігри без здобутої медалі.
Факти ICTV представляють медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.
Медальний залік Олімпіади-2026
За підсумком всіх змагальних днів медальний залік виграла Норвегія. Загалом представники 29 країн, які взяли участь в Олімпіаді, здобули медалі.
- 1. Норвегія – 18+12+11 = 41 медаль;
- 2. США – 12+12+9 = 33;
- 3. Нідерланди – 10+7+3 = 20;
- 4. Італія – 10+6+14 = 30;
- 5. Німеччина – 8+10+8 = 26;
- 6. Франція – 8+9+6 = 23;
- 7. Швеція – 8+6+4 = 18;
- 8. Швейцарія – 6+9+8 = 23;
- 9. Австрія – 5+8+5 = 18;
- 10. Японія – 5+7+12 = 24;
- 11. Канада – 5+7+9 = 21;
- 12. Китай – 5+4+6 = 15;
- 13. Корея – 3+4+3 = 10;
- 14. Австралія – 3+2+1 = 6;
- 15. Велика Британія – 3+1+1 = 5;
- 16. Чехія – 2+2+1 = 5;
- 17. Словенія – 2+1+1 = 4;
- 18. Іспанія – 1+0+2 = 3;
- 19. Бразилія – 1+0+0 = 1;
- 19. Казахстан – 1+0+0 = 1;
- 21. Польща – 0+3+1 = 4;
- 22. Нова Зеландія – 0+2+1 = 3;
- 23. Фінляндія – 0+1+5 = 6;
- 24. Латвія – 0+1+1 = 2;
- 25. Данія – 0+1+0 + 1;
- 25. Естонія – 0+1+0 + 1;
- 25. Грузія – 0+1+0 = 1;
- 26. Болгарія – 0+0+2 = 2;
- 27. Бельгія – 0+0+1 = 1.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум піднімався фристайліст Олександр Абраменко.
У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.
На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.