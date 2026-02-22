Зимові Олімпійські ігри-2026 приймали італійські міста Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Змагання офіційно завершилися 22 лютого.

У них взяли участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн, які розігрували 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту. Втретє в історії синьо-жовті завершили зимові Ігри без здобутої медалі.

Факти ICTV представляють медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

За підсумком всіх змагальних днів медальний залік виграла Норвегія. Загалом представники 29 країн, які взяли участь в Олімпіаді, здобули медалі.

  • 1. Норвегія – 18+12+11 = 41 медаль;
  • 2. США – 12+12+9 = 33;
  • 3. Нідерланди – 10+7+3 = 20;
  • 4. Італія – 10+6+14 = 30;
  • 5. Німеччина – 8+10+8 = 26;
  • 6. Франція – 8+9+6 = 23;
  • 7. Швеція – 8+6+4 = 18;
  • 8. Швейцарія – 6+9+8 = 23;
  • 9. Австрія – 5+8+5 = 18;
  • 10. Японія – 5+7+12 = 24;
  • 11. Канада – 5+7+9 = 21;
  • 12. Китай – 5+4+6 = 15;
  • 13. Корея – 3+4+3 = 10;
  • 14. Австралія – 3+2+1 = 6;
  • 15. Велика Британія – 3+1+1 = 5;
  • 16. Чехія – 2+2+1 = 5;
  • 17. Словенія – 2+1+1 = 4;
  • 18. Іспанія – 1+0+2 = 3;
  • 19. Бразилія – 1+0+0 = 1;
  • 19. Казахстан – 1+0+0 = 1;
  • 21. Польща – 0+3+1 = 4;
  • 22. Нова Зеландія – 0+2+1 = 3;
  • 23. Фінляндія – 0+1+5 = 6;
  • 24. Латвія – 0+1+1 = 2;
  • 25. Данія – 0+1+0 + 1;
  • 25. Естонія – 0+1+0 + 1;
  • 25. Грузія – 0+1+0 = 1;
  • 26. Болгарія – 0+0+2 = 2;
  • 27. Бельгія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум піднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

