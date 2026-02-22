Зимові Олімпійські ігри-2026 приймали італійські міста Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Змагання офіційно завершилися 22 лютого.

У них взяли участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн, які розігрували 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту. Втретє в історії синьо-жовті завершили зимові Ігри без здобутої медалі.

Факти ICTV представляють медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

За підсумком всіх змагальних днів медальний залік виграла Норвегія. Загалом представники 29 країн, які взяли участь в Олімпіаді, здобули медалі.

1. Норвегія – 18+12+11 = 41 медаль;

2. США – 12+12+9 = 33;

3. Нідерланди – 10+7+3 = 20;

4. Італія – 10+6+14 = 30;

5. Німеччина – 8+10+8 = 26;

6. Франція – 8+9+6 = 23;

7. Швеція – 8+6+4 = 18;

8. Швейцарія – 6+9+8 = 23;

9. Австрія – 5+8+5 = 18;

10. Японія – 5+7+12 = 24;

11. Канада – 5+7+9 = 21;

12. Китай – 5+4+6 = 15;

13. Корея – 3+4+3 = 10;

14. Австралія – 3+2+1 = 6;

15. Велика Британія – 3+1+1 = 5;

16. Чехія – 2+2+1 = 5;

17. Словенія – 2+1+1 = 4;

18. Іспанія – 1+0+2 = 3;

19. Бразилія – 1+0+0 = 1;

19. Казахстан – 1+0+0 = 1;

21. Польща – 0+3+1 = 4;

22. Нова Зеландія – 0+2+1 = 3;

23. Фінляндія – 0+1+5 = 6;

24. Латвія – 0+1+1 = 2;

25. Данія – 0+1+0 + 1;

25. Естонія – 0+1+0 + 1;

25. Грузія – 0+1+0 = 1;

26. Болгарія – 0+0+2 = 2;

27. Бельгія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум піднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

