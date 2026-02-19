Аліса Лю принесла США першу за 24 роки золоту олімпійську медаль у жіночому фігурному катанні, виконавши майже бездоганну довільну програму.

У боротьбі за найвищу сходинку п’єдесталу вона випередила двох японок Каорі Сакамото та Амі Накаї.

Аліса Лю – олімпійська чемпіонка у фігурному катанні

20-річна Аліса Лю у сумі за коротку та довільну програму отримала найкращу оцінку у свої й кар’єрі – 226,79 балами.

Сакамото та Накаї, які виступали після американки, припустилися кількох помилок, що вартувало їм золотої медалі.

Сакамото набрала 224,90 бали і завоювала срібло, яке доповнило її бронзу з Пекіна. Накаї посіла третє місце з 219,16 балами.

Аліса Лю після виступу на Олімпійських іграх у Пекіні ненадовго відійшла від спорту, але згодом повернулася. З огляду на успішний виступ на Олімпійських іграх в Італії, це було цілком правильне рішення.

Таким чином Аліса Лю принесла Сполученим Штатам першу золоту медаль в жіночому одиночному фігурному катанні з 2002 року, коли це вдавалося Сарі Г’юз на Іграх у Солт-Лейк-Сіті.

Четверту сходинку посіла ще одна представниця Японії Моне Чіба, а п’ятірку найкращих на Олімпіаді-2026 замкнула американка Амбер Гленн.

