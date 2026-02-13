Американський фігурист Ілля Малінін, який вважався головним фаворитом на олімпійське золото в одиночному фігурному катанні, сенсаційно опинився поза подіумом на Іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

Малінін, якого називають “богом четвертних стрибків”, провалив довільну програму та фінішував лише восьмим.

Шайдоров виграв золото Олімпіади-2026 у фігурному катанні

Ілля Малінін виходив на лід останнім серед учасників після чудового прокату короткої програми, за яку він отримав найбільшу оцінку 108.16 бала.

Зараз дивляться

Проте під час прокату американець двічі впав, що призвело не лише до того, що він фінішував поза подіумом, а й до падіння аж на восьму підсумкову сходинку.

Малінін, який лідирував з комфортним відривом після короткої програми, мав лише показати посередній виступ, щоб додати індивідуальне золото до золотої медалі, яку він виграв у командних змаганнях.

Фіаско Малініна дозволило казаху Михайлу Шайдорову вибороти золоту медаль олімпійських ігор. Він також увійшов в історію як перший фігурист, який чисто на Олімпіаді виконав елемент потрійний аксель + ойлер + четверний сальхов.

What a performance.

What a result. Mikhail Shaidorov (Figure Skating Men’s Singles) makes Olympic history: Kazakhstan’s first-ever gold in Figure Skating Kazakhstan’s first Winter Olympic medal since Lillehammer 1994 Wow, Mikhail. #MilanoCortina2026 #Olympics… pic.twitter.com/cSl9AnD0uc — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 13, 2026

Шайдоров закінчив виступ з найкращим результатом у своїй кар’єрі – 291,58 балами, принісши своїй країні першу золоту медаль зимових Олімпійських ігор. Японець Юма Кагіяма завоював свою другу поспіль срібну олімпійську медаль, а ще один японець Шун Сато взяв бронзу.

Окрім Малініна довільну програму також невдало провели ще один претендент на медаль француз Адам Сіао Хім Фа, опустившись з третього на сьоме підсумкове місце, китаєць Цзинь Боян (із 13 на 20), українець Кирило Марсак (із 11 на 19) та американець Максим Наумов (із 14 на 22).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.