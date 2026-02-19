Алиса Лю принесла США первую за 24 года золотую олимпийскую медаль в женском фигурном катании, выполнив почти безупречную произвольную программу.

В борьбе за высшую ступень пьедестала она опередила двух японок Каори Сакамото и Ами Накаи.

Алиса Лю – олимпийская чемпионка в фигурном катании

20-летняя Алиса Лю в сумме за короткую и произвольную программы получила лучшую оценку в своей карьере – 226,79 баллов.

Сакамото и Накаи, которые выступали после американки, допустили несколько ошибок, что стоило им золотой медали.

Сакамото набрала 224,90 балла и завоевала серебро, которое дополнило ее бронзу из Пекина. Накаи заняла третье место с 219,16 баллами.

Алиса Лю после выступления на Олимпийских играх в Пекине ненадолго отошла от спорта, но впоследствии вернулась. И учитывая успешное выступление на Олимпийских играх в Италии, это было вполне правильное решение.

Таким образом, Алиса Лю принесла Соединенным Штатам первую золотую медаль в женском одиночном фигурном катании с 2002 года, когда это удалось Саре Хьюз на Играх в Солт-Лейк-Сити.

Четвертое место заняла еще одна представительница Японии Моне Чиба, а пятерку лучших на Олимпиаде-2026 замкнула американка Эмбер Гленн.

