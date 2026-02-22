Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо відбудеться у неділю, 22 лютого.

Під час шоу відбудеться символічна передача естафети наступній Олімпіаді.

Факти ICTV розповідають, де та коли в Україні дивитися церемонію закриття Олімпіади-2026.

Церемонія закриття Олімпіади-2026: де відбудеться

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 відбудеться у Вероні на античній Арені 22 лютого о 21:00 за київським часом.

– Вибір Арени Верони для проведення церемонії закриття не є випадковим… Тут славетне минуле цього місця зустрічається з майбутнім спорту, демонструючи італійську спадщину як сцену для церемонії закриття Олімпійських ігор та церемонії відкриття Паралімпійських ігор, – зазначили у МОК.

Де дивитися церемонію закриття Олімпіади-2026

Церемонію закриття Олімпійських ігор-2026 покажуть телерадіокомпанія Суспільне та телеканал Eurosport.

Українські шанувальники спорту зможуть подивитися шоу на регіональних каналах Суспільного (наприклад Суспільне Рівне, Суспільне Миколаїв тощо), на телеканалі Суспільне Спорт, а також на сайті.

Очікується, що сама церемонія триватиме приблизно 2,5 години. Як і церемонія відкриття, шоу буде супроводжуватися видовищними виступами.

За даними NBC, буде відзначено вплив Італії на культуру та мистецтво, а також продемонструє “поєднання опери, музики, танцю, кіно, дизайну та технологій”, відзначаючи прихильність італійців до творчості та втілюючи “естетику в емоції”.

