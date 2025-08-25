Юлія Стародубцева програла у першому колі US Open-2025

Тенісистка Юлія Стародубцева не змогла подолати перше коло тенісного турніру серії Grand Slam – US Open-2025, поступившись “нейтральній” Анні Блінковій.

Матч тривав 1 годину та 29 хвилин та завершився поразкою українки з рахунком 3:6, 1:6.

Стародубцева завершила виступи на US Open-2025

За гру Юлія не зробила жодного ейсу, припустилася більше невимушених помилок (29:20) та мала значно менше віннерів (13:20).

Зараз дивляться

На старті першої партії тенісистки обмінялися брейками, після чого Блінкова вийшла уперед. У сьомому геймі Стародубцева знову програла на своїй подачі, але відповіла брейком. Але все ж у дев’ятому геймі опонентка взяла ще одну її подачу та закрила сет.

У другому сеті Юлія двічі поступилася на власній подачі та змогла реалізувати лише одну власну. У підсумку Блінкова закрила партію з рахунком 6:1.

Стародубцева – Блінкова: відеоогляд матчу

В одиночній сітці US Open-2025 ще зіграють три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. У понеділок, 25 серпня, Ястремська вийде на корт проти “нейтральної” Анастасії Павлюченкової.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.