Жеребкування US Open-2025: з ким зіграють українські тенісистки

Чотири українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі одиночного розряду турніру серії Grand Slam – US Open-2025.

За трофей змагатимуться Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

US Open-2025: з ким зіграють українки

Три українські тенісистки під час жеребкування були сіяними – Світоліна отримала 12-й номер посіву, Костюк – 27-й, а Ястремська – 30-й.

Еліна Світоліна стартуватиме на турнірі проти угорки Анни Бондар. Це буде їхній третій очний матч, у двох попередніх перемогла українка.

Суперницею Костюк стане британка Кеті Бултер. В останньому матчі тенісисток, який відбувся у березні 2024 року, Марта зазнала поразки.

Ястремська зустрінеться з безпрапорною Анастасією Павлюченковою. Востаннє вони грали між собою на турнірі в Осаці у 2019 році – тоді Даяна поступилася.

Також “нейтральна” Анна Блінкова волею жереба випала у першому колі українці Юлії Стародубцевій. Це буде їхня перша очна зустріч на корті.

Матчі першого кола на Відкритому чемпіонаті США з тенісу будуть розділені на три дні – 24, 25 і 26 серпня.

Зазначимо, що кваліфікацію на US Open-2025 не змогли подолати три українки Дарія Снігур, Анастасія Соболєва та Олександра Олійникова, які вибули у першому колі. Також невдачею завершилася кваліфікація для українця Віталія Сачка.

Нагадаємо, минулого року українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко виграли парний турнір US Open.

