Світоліна програла на старті US Open та розтрощила свою ракетку

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки від угорки Анни Бондар у першому колі та завершила виступи на турнірі серії Grand Slam – US Open-2025.

Українка поступилася опонентці у двох сетах із рахунком 2:6, 4:6.

Світоліна завершила виступи на US Open-2025

Тенісистки провели на корті 1 годину та 41 хвилину, за які Еліна двічі подала навиліт, як і суперниця, мала більше вінерів (23:23) та удвічі більше невимушених помилок (41:22).

Зараз дивляться

На старті першої партії тенісистки обмінювалися геймами, але за рахунку 2:2 Еліна програла свою подачу, після чого віддала ще три гейми суперниці.

У другій партії Світоліна дозволила угорці зробити ривок 1:5, але потім скоротила відрив до 4:5, утім у десятому геймі Бондар оформила матчбол.

Після поразки в українки здали емоції, та вона зламала свою ракетку.

Бондар – Світоліна: відеоогляд матчу

Поразка у першому колі для Світоліної стала найгіршим результатом на Відкритому чемпіонаті США з тенісу за останні 11 років. Востаннє Еліна завершувала виступи у першому колі цього турніру ще у 2014 році.

Раніше участь на US Open-2025 у першому колі завершили Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Єдиною українкою, яка залишилася в одиночній сітці, є Марта Костюк. Вона стартує сьогодні, 26 серпня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.