Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар’єрі вийшла до четвертого кола US Open. Вона перемогла 107-ю ракеткою світу француженку Діан Паррі.

Костюк розпочала свій шлях на турнірі матчем проти британки Кеті Бултер, яку перемогла у двох сетах (6:4, 6:4). Наступною суперницею укрїнки стала туркеня Зейнеп Сонмез. Матч завершився перемогою Костюк у трьох сетах (7:5, 6:7, 6:3).

Наступною суперницею Костюк стала француженка Діан Паррі, яка на старті турніру вибила чеську тенісистку Петру Квітову, а в другому колі здобула перемогу над мексиканкою Ренатою Сарасуа.

Для Костюк вихід в 1/8 фіналу US Open є новим особистим рекордом на турнірі. До цього українка тричі доходила до третього кола: у 2020, 2024 та 2025 роках.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з Кароліною Муховою (№13 WTA), яка є 13-ю ракеткою світу. Між собою тенісистки зустрінуться вперше.

