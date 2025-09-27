Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до третього кола тенісного турніру WTA 1000 у Пекіні. У двох сетах вона розгромила німкеню Еллу Зайдель.

Українка здолала свою суперницю з рахунком 6:1, 6:1.

Костюк обіграла Зайдель у Пекіні

Тенісистки провели на корті 59 хвилин, за які Марта чотири рази подала навиліт, у її суперниці жодного ейсу. Також вона реалізувала п’ять із шести брейкпойнтів.

У першій партії Костюк із двома брейками здійснила ривок 5:0. Після цього Зайдель взяла одну свою подачу, але вже у наступному геймі Марта закрила сет.

У другому сеті німкені вдалося взяти очко лише у третьому геймі на своїй подачі.

Наступною суперницею Марти Костюк на турнірі у Пекіні стане “нейтральна” тенісистка з паспортом Білорусі Олександра Саснович. У трьох сетах вона обіграла японку Наомі Осаку (1:6, 6:4, 6:2).

Зазначимо, що Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді у Пекіні після того, як Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зачохлили ракетки на старті змагань.

У парному розряді виступи продовжує українка Людмила Кіченок у тандемі з австралійкою Елен Перес. У першому колі вони обіграли румунсько-канадський дует Жаклін Крістіан та Лейлу Фернандес.

Наступними суперницями українки та австралійки стануть другі сіяні італійки Сара Еррані та Жасмін Паоліні.

Марта Костюк

