Костюк за годину розгромила суперницю на старті турніру WTA у Пекіні
Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до третього кола тенісного турніру WTA 1000 у Пекіні. У двох сетах вона розгромила німкеню Еллу Зайдель.
Українка здолала свою суперницю з рахунком 6:1, 6:1.
Костюк обіграла Зайдель у Пекіні
Тенісистки провели на корті 59 хвилин, за які Марта чотири рази подала навиліт, у її суперниці жодного ейсу. Також вона реалізувала п’ять із шести брейкпойнтів.
У першій партії Костюк із двома брейками здійснила ривок 5:0. Після цього Зайдель взяла одну свою подачу, але вже у наступному геймі Марта закрила сет.
У другому сеті німкені вдалося взяти очко лише у третьому геймі на своїй подачі.
Round 3 awaits
Marta Kostyuk progresses in Beijing, defeating Seidel 6-1, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/7xM07QmEM2
— wta (@WTA) September 27, 2025
Наступною суперницею Марти Костюк на турнірі у Пекіні стане “нейтральна” тенісистка з паспортом Білорусі Олександра Саснович. У трьох сетах вона обіграла японку Наомі Осаку (1:6, 6:4, 6:2).
Зазначимо, що Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді у Пекіні після того, як Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зачохлили ракетки на старті змагань.
У парному розряді виступи продовжує українка Людмила Кіченок у тандемі з австралійкою Елен Перес. У першому колі вони обіграли румунсько-канадський дует Жаклін Крістіан та Лейлу Фернандес.
Наступними суперницями українки та австралійки стануть другі сіяні італійки Сара Еррані та Жасмін Паоліні.