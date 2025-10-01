Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступи на тенісному турнірі серії WTA 1000 у китайському Пекіні.

У трьох сетах вона поступилася сьомій ракетці світу зі США Джессіці Пегулі з рахунком – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Костюк програла Пегулі у Пекіні

Тенісистки провели на корті 2 години та 19 хвилин, за які Марта один раз подала навиліт та припустилася шістьох невимушених помилок. У Пегули жодного ейсу та на дві подвійних помилки менше.

У першій партії американка повела з брейком 2:0, але Костюк вдалося зрівняти, взявши наступні два гейми. Після цього тенісистки ще по разу обмінялися брейками.

За рахунку 3:3 Пегула взяла три гейми поспіль, зокрема дві на подачі Костюк, та повела за сетами.

У сьомому геймі другої партії Марті вдалося взяти подачу суперниці та вирватися вперед. За рахунку 5:3 Костюк мала три сетпойнти, але не реалізувала жодного. Втім українці вдалося зрівняти за партіями на тайбрейку.

Вирішальну партію Джессіка розпочала з ривка 4:0. Костюк вдалося взяти одне очко, але наступні два гейми були за американкою.

Марта Костюк була останньою українкою в одиночному розряді на тисячнику у Пекіні. У чвертьфіналі турніру Пегула зустрінеться зі своєю землячкою Еммою Наварро.

Нагадаємо, у попередньому колі змагань Костюк здолала “нейтральну” спортсменку з паспортом Білорусі Олександру Соснович у двох сетах.

