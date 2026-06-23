У ніч на 23 червня, починаючи з 18:00 22 червня, Росія атакувала Україну 135 ударними дронами різних типів.

Нічна атака на Україну 23 червня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, согодні вночі противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

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Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, уночі проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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