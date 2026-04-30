Відсторонення Михайла Мудрика може обійтися його колишньому клубу Шахтарю у €30 млн.

Про це в коментарі ESPN заявив генеральний директор донецької команди Сергій Палкін.

За позитивний допінг-тест Мудрика відсторонили на максимально можливі чотири роки за рішенням англійської Футбольної асоціації. Ще в лютому вінгер оскаржив цю санкцію у Спортивному арбітражному суді (CAS).

За словами Палкіна, від майбутнього Мудрика в Челсі залежить виплата Шахтарю ще близько €30 млн. Ця сума передбачалася у вигляді бонусу за Михайла після його трансферу в січні 2023 року.

– У його контракті є €30 млн бонусів. Якщо він не гратиме, якщо Челсі не досягне результатів, ми втрачаємо €30 млн. Це великий фінансовий удар для нас. Тому всі вірять, що ця історія завершиться якомога швидше з позитивними результатами, і Мудрик повернеться до гри, – сказав Палкін.

Він додав, що в іншому разі, гірники будуть у становищі, коли втратять 30 млн.

– Я знаю Мудрика як гравця та людину. Я вірю, що він повернеться і почне грати. Я знаю це, тому що ніколи в житті не зустрічав такого хлопця. Він дуже працьовитий, – зазначив Палкін.

Трансферна угода Мудрика за 70 млн фунтів у 2023 році залишається найдорожчою для Шахтаря в історії. Востаннє Михайло виходив на поле проти Гайденгайма в матчі Ліги конференцій у листопаді 2024 року.

Вважається, що допінг-проба українця у листопаді 2024 року виявила заборонену речовину мельдоній. За даними ЗМІ, що допінг-проба Б українського футболіста також показала позитивний результат.

