РФ завдала удару керованими авіабомбами по околицях Сумської громади.

Атака на Сумщину: ворог завадав удару КАБами

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, після удару КАБів по околицях Сумської громади у критично важкому стані перебуває водій тролейбуса.

– 57-річний чоловік був у транспорті сам. Після вибуху він отримав важкі травми. Постраждалого оперативно доставили до лікарні, – написав він у Telegram.

Медики провели реанімаційні заходи й зараз борються за його життя.

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Унаслідок російського удару вогонь знищив громадський транспорт.

Ще дві жінки звернулися по допомогу до медиків. Попередньо, їхні ушкодження неважкі, госпіталізації вони не потребують.

Раніше начальник Сумської ОВА повідомляв, що росіяни скинули 6 КАБів, під ударом опинилась цивільна інфраструктура, а епіцентр влучань зафіксований у промисловій зоні.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня Росія атакувала Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Також відомо, що уночі проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Було пошкоджено приватний житловий будинок та автозаправну станцію.

За допомогою до медиків звернулися двоє людей — чоловік та 73-річна жінка.

Фото: Олег Григоров

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