Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 13 липня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка опустилася на десяту сходинку. Натомість на дві позиції піднялася Марта Костюк, яка тепер 11-та.

Покращила своє становище у рейтингу Олександра Олійникова, а також Дар’я Снігур, яка здійснила стрибок на 21 сходинку. Також на сім позицій піднялася Ангеліна Калініна.

Натомість Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська опустилися на шість та сім сходинок відповідно.

10. (8). Еліна Світоліна –4 351 очко;

11. (13). Марта Костюк – 3 926 очок;

52. (53). Олександра Олійникова – 1 049 очок;

56. (77). Дар’я Снігур – 1 038 очок;

59. (66). Ангеліна Калініна – 1 018 очок;

61. (55) Юлія Стародубцева – 1 017 очок;

74. (67). Даяна Ястремська – 935 очок;

136. (145) Вероніка Подрез – 553 очки.

Рейтинг WTA від 13 липня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося сім змін. Із трійки лідерів вибула полька Іга Свьонтек, яка не змогла захистити свої очки за перемогу на Вімблдоні-2025.

Тепер третьою йде американка Джессіка Пегула, слідом за нею розташувалася Коко Гофф.

Фіналістки Вімблдону-2026 Кароліна Мухова та Лінда Носкова піднялися на шосту та сьому позиції відповідно. Натомість на дев’яту та десяту сходинки опустилися американка Аманда Анісімова та українка Еліна Світоліна.

(1). Аріна Соболенко – 8 550 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 301 очко; (7). Коко Гофф (США) – 6 649 очок; (5). Мірра Андреєва – 5 293 очки; (9) Кароліна Мухова (Чехія) – 5 168 очок. (12) Лінда Носкова (Чехія) – 5 119 очок; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 4 539 очок; (6). Аманда Анісімова (США) – 4 353 очки; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 351 очко.

Цього тижня стартують два турніри серії WTA 250 в Афінах та румунському місті Ясси.

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