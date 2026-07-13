Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 13 июля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая опустилась на десятую строчку. В то же время на две позиции поднялась Марта Костюк, которая теперь занимает 11-е место.

Улучшила свое положение в рейтинге Александра Олейникова, а также Дарья Снигур, которая поднялась на 21 строчку. Также на семь позиций поднялась Ангелина Калинина.

Зато Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская опустились на шесть и семь ступенек соответственно.

10. (8). Элина Свитолина — 4 351 очко;

11. (13). Марта Костюк — 3 926 очков;

52. (53). Александра Олейникова – 1 049 очков;

56. (77). Дарья Снигур – 1 038 очков;

59. (66). Ангелина Калинина – 1 018 очков;

61. (55) Юлия Стародубцева – 1 017 очков;

74. (67). Даяна Ястремская – 935 очков;

136. (145) Вероника Подрез – 553 очка.

Рейтинг WTA от 13 июля 2026 года

В первой десятке обновлённого рейтинга WTA произошло семь изменений. Из тройки лидеров выбыла полька Ига Свентек, которая не смогла защитить очки, заработанные за победу на Уимблдоне-2025.

Теперь третьей идет американка Джессика Пегула, следом за ней расположилась Коко Гауфф.

Финалистки Уимблдона-2026 Каролина Мухова и Линда Носкова поднялись на шестую и седьмую позиции соответственно. Зато на девятую и десятую строчки опустились американка Аманда Анисимова и украинка Элина Свитолина.

(1). Арина Соболенко – 8 550 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка; (4). Джессика Пегула (США) – 6 301 очко; (7). Коко Гауфф (США) – 6 649 очков; (5). Мирра Андреева – 5 293 очка; (9) Каролина Мухова (Чехия) – 5 168 очков; (12) Линда Носкова (Чехия) – 5 119 очков; (3). Ига Свентек (Польша) – 4 539 очков; (6). Аманда Анисимова (США) — 4 353 очка; (8). Элина Свитолина (Украина) — 4 351 очко.

На этой неделе стартуют два турнира серии WTA 250 в Афинах и румынском городе Яссы.

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