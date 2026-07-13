Рейтинг WTA: новый личный рекорд Костюк, Свитолина потеряла две позиции
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 13 июля 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая опустилась на десятую строчку. В то же время на две позиции поднялась Марта Костюк, которая теперь занимает 11-е место.
Улучшила свое положение в рейтинге Александра Олейникова, а также Дарья Снигур, которая поднялась на 21 строчку. Также на семь позиций поднялась Ангелина Калинина.
Зато Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская опустились на шесть и семь ступенек соответственно.
- 10. (8). Элина Свитолина — 4 351 очко;
- 11. (13). Марта Костюк — 3 926 очков;
- 52. (53). Александра Олейникова – 1 049 очков;
- 56. (77). Дарья Снигур – 1 038 очков;
- 59. (66). Ангелина Калинина – 1 018 очков;
- 61. (55) Юлия Стародубцева – 1 017 очков;
- 74. (67). Даяна Ястремская – 935 очков;
- 136. (145) Вероника Подрез – 553 очка.
Рейтинг WTA от 13 июля 2026 года
В первой десятке обновлённого рейтинга WTA произошло семь изменений. Из тройки лидеров выбыла полька Ига Свентек, которая не смогла защитить очки, заработанные за победу на Уимблдоне-2025.
Теперь третьей идет американка Джессика Пегула, следом за ней расположилась Коко Гауфф.
Финалистки Уимблдона-2026 Каролина Мухова и Линда Носкова поднялись на шестую и седьмую позиции соответственно. Зато на девятую и десятую строчки опустились американка Аманда Анисимова и украинка Элина Свитолина.
- (1). Арина Соболенко – 8 550 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
- (4). Джессика Пегула (США) – 6 301 очко;
- (7). Коко Гауфф (США) – 6 649 очков;
- (5). Мирра Андреева – 5 293 очка;
- (9) Каролина Мухова (Чехия) – 5 168 очков;
- (12) Линда Носкова (Чехия) – 5 119 очков;
- (3). Ига Свентек (Польша) – 4 539 очков;
- (6). Аманда Анисимова (США) — 4 353 очка;
- (8). Элина Свитолина (Украина) — 4 351 очко.
На этой неделе стартуют два турнира серии WTA 250 в Афинах и румынском городе Яссы.