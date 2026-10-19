Український співак Павло Зібров розсекретив щомісячні витрати на родину та творчість.

Також Зібров озвучив заробітну плату своєї доньки Діани, яка є його офіційною менеджеркою.

Про це Павло Зібров розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Павло Зібров розповів про родинні витрати

Павло Зібров поділився деталями щомісячних витрат на утримання будинку та родини із трьох осіб.

— Тисяч 50-70 йде на газ-воду-їжу, — зазначив Павло Зібров.

Водночас виконавець підкреслив, що побутові витрати — це лише незначна частина його загального бюджету.

Найбільша “прірва грошей” спрямована безпосередньо на забезпечення його творчої діяльності, нові проєкти та утримання музичного колективу.

Зокрема, Павло Зібров розповів про заробітну плату, яку платить своїй доньці Діані, яка є його офіційною менеджеркою.

За словами Павла Зіброва, ідея залучити доньку Діану до шоубізнесу належить його дружині Марині.

Вона запропонувала дівчині спробувати сили в команді батька одразу після закінчення Інституту міжнародних відносин.

— У нас дуже дружні стосунки. Я її безмежно люблю, більше за всіх на світі. Пишаюсь нею, тому що вона робить багато справ. Ми починали з одної зарплати невеличкої так років 7-8 тому, коли вона закінчувала університет, — пригадав початок співпраці Павло Зібров.

Павло Зібров зізнається, що результати роботи доньки перевершили всі очікування. Згодом Діана почала активно залучати рекламні інтеграції та виводити доходи батька на новий рівень.

Відповідаючи на запитання про фінансову винагороду доньки, Павло Зібров наголосив, що вона працює за відсоткову ставку, яка перевищує стандартний ринковий показник.

— Відсотки свої заробляє. 20 відсотків, 20, не 10. Тому що хороша реклама, хороші гроші, вона їх обгрунтовано пише… як професійний менеджер, — відверто поділився Павло Зібров.

Раніше Павло Зібров розповів про особисте життя доньки Діани після розриву з нареченим. Співак поділився подробицями, як Діана переживає закінчення 10-річних стосунків.

Фото: Павло Зібров

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