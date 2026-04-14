Жіноча збірна України з тенісу піднялася до трійки лідерів рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг після виходу до фінальної частини турніру 2026 року.

Українки вдруге в історії вийшли до фінальної частини змагань. У кваліфікації українки здолали збірну Польщі у чотирьох матчах з рахунком 4:0.

В одиночному розряді перемоги здобули Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова, а в парному – Надія та Людмила Кіченок.

Загалом, у рейтингу синьо-жовті піднялися на п’ять позицій, а третя сходинка є новим національним рекордом команди.

Попереду у рейтингу лише дві збірні – чинні чемпіонки Італія, а також Велика Британія.

У 2026 році у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг зіграють такі збірні: Китай (у статусі країни-господаря), Італія (чинний чемпіон), Україна, Велика Британія, Іспанія, Бельгія, Чехія та Казахстан.

У 2025 році Україна після виходу до півфіналу фінальної частини турніру увійшла до п’ятірки рейтингу.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

