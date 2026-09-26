Україна вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
- Україна обіграла Італію і змагатиметься за головний трофей Кубка Біллі Джин Кінг.
- Україна вперше у своїй історії виборола право зіграти у фінальному поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг.
Жіноча збірна України з тенісу здобула історичну перемогу над командою Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
Дострокову та вирішальну перемогу у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг українській команді принесла її лідерка Еліна Світоліна, яка розгромила італійку Жасмін Паоліні.
Завдяки цьому Україна вперше у своїй історії виборола право зіграти у фінальному поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг.
Півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: результати
Перше очко у матчі Україна-Італія у скарбничку української збірної принесла Ангеліна Калініна, яка у двох сетах здолала 18-річну італійку Тайру Катеріну Грант — 6:3, 6:4.
— Я просто намагаюся використовувати правильний удар у правильний момент. Звісно, іноді це не працює, але загалом я дуже пишаюся сьогоднішніми зусиллями та тим, як впоралася з цим матчем, — коментувала свій внесок у загальний успіх Ангеліна Калініна.
Після цього доля путівки до фіналу опинилася в руках Еліни Світоліної.
Їй протистояла двадцята ракетка світу Жасмін Паоліні.
Раніше тенісистки зустрічалися тричі, і саме Паоліні вибила Світоліну у півфіналі цього ж турніру у 2025 році.
Втім, цього разу українська зірка взяла переконливий реванш.
У першому сеті Світоліна одразу оформила брейк, повівши 3:0, і без особливих проблем закрила партію з рахунком 6:2.
Другий сет пройшов за аналогічним сценарієм: швидкий відрив до 4:0 та підсумкові 6:2 на користь українки.
UKRAINE MAKE HISTORY 🇺🇦 💪
Elina Svitolina’s straight sets win over Jasmine Paolini takes Ukraine to the #BJKCup Final for the first time 🥹 https://t.co/fYRZujOzwR
— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 26, 2026
Завдяки сухій перемозі 2:0 потреба у проведенні вирішального парного матчу за участю Людмили Кіченок та Катаріни Завацької відпала.
У фіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України змагатиметься проти команди Чехії, яка у своєму півфінальному протистоянні вибила Іспанію за підсумками ігор Кароліни Мухової та Лінди Носкової.
Фінал відбудеться у неділю, 27 вересня.
Нагадаємо, що Україна вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, обігравши збірну Бельгії.
Для української збірної це був перший матч у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг 2026.