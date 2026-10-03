Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті престижного турніру серії WTA 1000 у столиці Китаю. У матчі другого кола українка у трьох сетах обіграла представницю Чехії Катержину Сінякову.

Як Світоліна стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Старт поєдинку виявився складним для української тенісистки. У першому сеті Світоліна змогла взяти лише один гейм, віддавши першу партію суперниці всього за 28 хвилин.

Однак у другому сеті Еліна перехопила ініціативу, зробивши стрімкий ривок 3:0. За рахунку 5:1 українка виходила подавати на сет. Хоча Сіняковій вдалося скоротити відставання до мінімального, Світоліна дотиснула чешку вирішальним брейком на її подачі — 6:4.

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У вирішальній партії до шостого гейму точилася рівна боротьба (Світоліна вела 3:2), після чого українка повністю заволоділа перевагою. Забравши всі наступні гейми та двічі зламавши подачу чешки, Світоліна оформила підсумкову перемогу 6:2.

Загалом поєдинок тривав дві години та дві хвилини. На рахунку Сінякової шість ейсів та три подвійні помилки, тоді як Світоліна виконала два подачі на виліт при двох подвійних помилках.

Що означає ця перемога для Світоліної

Еліна Світоліна вчетверте в кар’єрі вийшла до третього кола цього турніру. Вона повернулася на пекінський WTA 1000 уперше з 2019 року, коли дійшла до чвертьфіналу. Кращим результатом українки на цих змаганнях залишається півфінал у 2016 році.

Це була вже шоста очна дуель між Світоліною та Сіняковою, в якій українка здобула шосту поспіль перемогу. Минулого разу Світоліна обігравала чешку на турнірі в Індіан-Веллсі.

У 1/16 фіналу (третьому колі) турніру WTA 1000 у Пекіні Еліна Світоліна зіграє проти 25-ї сіяної грецької тенісистки Марії Саккарі, яка раніше здолала австралійку Сторм Гантер.

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