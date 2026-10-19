Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк зберегли свої позиції, прогрес Снігур
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 19 жовтня 2026 року.
Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третьому місці “нейтральна” Мірра Андрєєва.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка посідає шосту сходинку. Марта Костюк зберегла десяту позицію.
На дві сходинки покращила свою позицію Дарія Снігур, яка тепер на 40-му місці. А ось Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева зазнали регресу в рейтингу.
- 6. (6). Еліна Світоліна – 5 229 очок;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 920 очок;
- 40. (42). Дар’я Снігур – 1 280 очок;
- 50. (44) Юлія Стародубцева – 1 090 очок;
- 51. (48). Ангеліна Калініна – 1 087 очок;
- 62. (51). Олександра Олійникова – 1 022 очка;
- 103. (103). Даяна Ястремська – 732 очки;
- 124. (124) Вероніка Подрез – 596 очок;
- 169. (167). Анастасія Соболєва – 457 очок.
Рейтинг WTA від 19 жовтня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін за підсумком минулого тижня не відбулося.
- (1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 196 очок;
- (2). Аріна Соболенко – 7 550 очок;
- (3). Мірра Андреєва – 6 306 очок;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6 235 очок;
- (5). Коко Гофф (США) – 5 974 очки;
- (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5 229 очок;
- (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 833 очки;
- (8) Лінда Носкова (Чехія) – 4 678 очок;
- (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4 389 очок;
- (10). Марта Костюк (Україна) – 3 920 очок.
Цього тижня відбудуться турнір серії WTA 500 в Нінбо, де зіграють Марта Костюк, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. А також турнір серії WTA 250 в Осаці – там виступить Олександра Олійникова.