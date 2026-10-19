Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 19 жовтня 2026 року.

Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третьому місці “нейтральна” Мірра Андрєєва.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка посідає шосту сходинку. Марта Костюк зберегла десяту позицію.

На дві сходинки покращила свою позицію Дарія Снігур, яка тепер на 40-му місці. А ось Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева зазнали регресу в рейтингу.

6. (6). Еліна Світоліна – 5 229 очок;

10. (10). Марта Костюк – 3 920 очок;

40. (42). Дар’я Снігур – 1 280 очок;

50. (44) Юлія Стародубцева – 1 090 очок;

51. (48). Ангеліна Калініна – 1 087 очок;

62. (51). Олександра Олійникова – 1 022 очка;

103. (103). Даяна Ястремська – 732 очки;

124. (124) Вероніка Подрез – 596 очок;

169. (167). Анастасія Соболєва – 457 очок.

Рейтинг WTA від 19 жовтня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін за підсумком минулого тижня не відбулося.

(1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 196 очок; (2). Аріна Соболенко – 7 550 очок; (3). Мірра Андреєва – 6 306 очок; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 235 очок; (5). Коко Гофф (США) – 5 974 очки; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5 229 очок; (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 833 очки; (8) Лінда Носкова (Чехія) – 4 678 очок; (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4 389 очок; (10). Марта Костюк (Україна) – 3 920 очок.

Цього тижня відбудуться турнір серії WTA 500 в Нінбо, де зіграють Марта Костюк, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. А також турнір серії WTA 250 в Осаці – там виступить Олександра Олійникова.

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