Чи потрібно мити липу перед сушінням: помилки, які шкодять заготівлі

У розпал літа повітря наповнюється солодким, медовим ароматом липи – його відчуваєш здалеку, ще до того, як побачиш саме дерево. Липа цвіте недовго, але її пахощі огортають усе довкола, створюючи атмосферу спокою.

Саме в цей час варто не зволікати й вирушати на збір цвіту, адже липовий чай узимку не тільки зігріє, а й допоможе при застуді, кашлю, запаленні та безсонні.

Факти ICTV дізнавалися, чи потрібно мити липу перед сушінням.

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Чи потрібно мити липу перед сушінням: поради

Мити липу перед сушінням не рекомендується. Липовий цвіт дуже ніжний, легко вбирає вологу, а намокнувши, втрачає частину корисних властивостей, може загнити або потемніти під час сушіння.

Крім того, миття пошкоджує структуру суцвіть і уповільнює процес сушіння. Якщо липа зібрана в екологічно чистому місці, її достатньо просто перебрати вручну, видалити сміття, комах, зів’ялі частини, а також злегка струсити пил.

Збирати липу варто в суху погоду, найкраще уранці після висихання роси, але до полуденної спеки. Ідеальний момент – початок цвітіння, коли частина квітів розкрилася, а частина ще в бутонах.

Як правильно збирати липу для сушіння

Збирати слід лише суцвіття з приквітковим листочком, уникаючи липи, що росте поблизу доріг, промзон або смітників. Якщо є сумніви щодо чистоти, краще не використовувати таку сировину взагалі, ніж намагатися відмити її.

Президентка товариства природолікування Зелена планета Наталія Земна в ефірі КиївFm розповіла, що передовсім важливо правильно заготовити та висушити сировину.

Адже неправильно підготовлена сировина потемніє, впріє або запліснявіє, тоді вона вже не буде цілющою. Для сушіння потрібно брати квіти з приквітниками.

За словами експертки, квіти дуже швидко сохнуть, але потрібно їх сушити на протязі, для того, щоб волога швидко випаровувалася, а також уникати прямого сонячного проміння, аби липовий цвіт не втратив колір.

Як сушити липу

Сушити липу потрібно в тіні, на добре провітрюваному місці, розкладаючи тонким шаром на папері, тканині або решітці.

Пряме сонячне світло шкідливе, бо знебарвлює й руйнує корисні речовини.

Температура при сушінні не повинна перевищувати 35-40 °C. У домашніх умовах це може бути провітрюване горище або електросушарка з контролем температури.

Сушка триває 3-7 днів, і квіти вважаються готовими, коли легко ламаються, залишаються ароматними та світлими.

Як зберігати сировину

Зберігати сушену липу слід у сухому, темному місці, у полотняних мішечках, паперових пакетах або скляних банках із кришками. Термін зберігання – до року, хоча аромат і властивості з часом слабшають.

Таким чином мити липу перед сушінням не потрібно – якісна та безпечна сировина для чаю чи лікування потребує правильного збору, акуратного перебирання і дбайливого сушіння.

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