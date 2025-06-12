Чи потрібно мити липу перед сушінням: помилки, які шкодять заготівлі
У розпал літа повітря наповнюється солодким, медовим ароматом липи – його відчуваєш здалеку, ще до того, як побачиш саме дерево. Липа цвіте недовго, але її пахощі огортають усе довкола, створюючи атмосферу спокою.
Саме в цей час варто не зволікати й вирушати на збір цвіту, адже липовий чай узимку не тільки зігріє, а й допоможе при застуді, кашлю, запаленні та безсонні.
Факти ICTV дізнавалися, чи потрібно мити липу перед сушінням.
- Чи потрібно мити липу перед сушінням: поради
- Як правильно збирати липу для сушіння
- Як сушити липу
- Як зберігати сировину
Чи потрібно мити липу перед сушінням: поради
Мити липу перед сушінням не рекомендується. Липовий цвіт дуже ніжний, легко вбирає вологу, а намокнувши, втрачає частину корисних властивостей, може загнити або потемніти під час сушіння.
Крім того, миття пошкоджує структуру суцвіть і уповільнює процес сушіння. Якщо липа зібрана в екологічно чистому місці, її достатньо просто перебрати вручну, видалити сміття, комах, зів’ялі частини, а також злегка струсити пил.
Збирати липу варто в суху погоду, найкраще уранці після висихання роси, але до полуденної спеки. Ідеальний момент – початок цвітіння, коли частина квітів розкрилася, а частина ще в бутонах.
Як правильно збирати липу для сушіння
Збирати слід лише суцвіття з приквітковим листочком, уникаючи липи, що росте поблизу доріг, промзон або смітників. Якщо є сумніви щодо чистоти, краще не використовувати таку сировину взагалі, ніж намагатися відмити її.
Президентка товариства природолікування Зелена планета Наталія Земна в ефірі КиївFm розповіла, що передовсім важливо правильно заготовити та висушити сировину.
Адже неправильно підготовлена сировина потемніє, впріє або запліснявіє, тоді вона вже не буде цілющою. Для сушіння потрібно брати квіти з приквітниками.
За словами експертки, квіти дуже швидко сохнуть, але потрібно їх сушити на протязі, для того, щоб волога швидко випаровувалася, а також уникати прямого сонячного проміння, аби липовий цвіт не втратив колір.
Як сушити липу
- Сушити липу потрібно в тіні, на добре провітрюваному місці, розкладаючи тонким шаром на папері, тканині або решітці.
- Пряме сонячне світло шкідливе, бо знебарвлює й руйнує корисні речовини.
- Температура при сушінні не повинна перевищувати 35-40 °C. У домашніх умовах це може бути провітрюване горище або електросушарка з контролем температури.
- Сушка триває 3-7 днів, і квіти вважаються готовими, коли легко ламаються, залишаються ароматними та світлими.
Як зберігати сировину
Зберігати сушену липу слід у сухому, темному місці, у полотняних мішечках, паперових пакетах або скляних банках із кришками. Термін зберігання – до року, хоча аромат і властивості з часом слабшають.
Таким чином мити липу перед сушінням не потрібно – якісна та безпечна сировина для чаю чи лікування потребує правильного збору, акуратного перебирання і дбайливого сушіння.