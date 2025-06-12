Нужно ли мыть липу перед сушкой: ошибки, вредящие заготовке
В разгар лета воздух наполняется сладким, медовым ароматом липы – его чувствуешь издалека, еще до того, как увидишь само дерево. Липа цветет недолго, но ее благоухание окутывает все вокруг, создавая атмосферу покоя.
Именно в это время стоит не медлить и отправляться на сбор цвета, ведь липовый чай зимой не только согреет, но и поможет при простуде, кашле, воспалении и бессоннице.
Факты ICTV узнавали, нужно ли мыть липу перед сушкой.
- Нужно ли мыть липу перед сушкой: советы
- Как правильно собирать липу для сушки
- Как сушить липу
- Как хранить сырье
Нужно ли мыть липу перед сушкой: советы
Мыть липу перед сушкой не рекомендуется. Липовый цвет очень нежный, легко впитывает влагу, и при намокании теряет часть полезных свойств, может загнить или потемнеть во время сушки.
Кроме того, мытье повреждает структуру соцветий и замедляет процесс сушки. Если липа собрана в экологически чистом месте, ее достаточно просто перебрать вручную, удалить мусор, насекомых, увядшие части, а также слегка встряхнуть пыль.
Сбор липы стоит проводить в сухую погоду, лучше всего утром после высыхания росы, но до полуденного зноя. Идеальный момент – начало цветения, когда часть цветов раскрылась, а часть еще в бутонах.
Как правильно собирать липу для сушки
Собирать следует только соцветия с прицветным листочком, избегая липы, растущей вблизи дорог, промзон или свалок. Если есть сомнения в чистоте, лучше не использовать такое сырье вообще, чем пытаться отмыть его.
Президент общества природолечения Зеленая планета Наталья Земная в эфире КиевFm рассказала, что прежде всего важно правильно заготовить и высушить сырье.
Ведь неправильно подготовленное сырье потемнеет, запреет или возьмется плесенью, тогда оно уже не будет целебным. Для сушки нужно брать цветы с прицветниками.
По словам эксперта, цветы очень быстро сохнут, но нужно их сушить на сквозняке, для того, чтобы влага быстро испарялась, а также избегать прямых солнечных лучей, чтобы липовый цвет не потерял цвет.
Как сушить липу
- Сушить липу нужно в тени, на хорошо проветриваемом месте, раскладывая тонким слоем на бумаге, ткани или решетке.
- Прямой солнечный свет вреден, так как обесцвечивает и разрушает полезные вещества.
- Температура при сушке не должна превышать 35-40 °C. В домашних условиях это может быть проветриваемый чердак или электросушилка с контролем температуры.
- Сушка длится 3-7 дней, и цветы считаются готовыми, когда легко ломаются, остаются ароматными и светлыми.
Как хранить сырье
Хранить сушеную липу следует в сухом, темном месте, в полотняных мешочках, бумажных пакетах или стеклянных банках с крышками. Срок хранения – до года, хотя аромат и свойства со временем ослабевают.
Таким образом мыть липу перед сушкой не нужно – качественное и безопасное сырье для чая или лечения требует правильного сбора, аккуратного перебирания и бережной сушки.