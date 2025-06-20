Як українська моторна олія допомагає бізнесу в умовах дефіциту імпорту

Із початком повномасштабної війни доступність закордонної автохімії в Україні значно знизилася. Імпортні моторні олії подорожчали, а постачання стали нерегулярними, що особливо критично для малого та середнього бізнесу, де важливі терміни та стабільність.

На тлі дефіциту виникає закономірне питання: чи можна повністю перейти на українську моторну олію, зберігши якість продукту та відповідний сервіс? Досвід українських підприємств та статистика з ринку кажуть: не тільки можна, а й варте.

І в цьому огляді ми доведемо, що моторна олія українського виробництва — це найсучасніше ефективне рішення, перевірене сотнями бізнесів на практиці.

Зараз дивляться

Чому з імпортом все складно і не факт, що стане краще?

Після подій 2022 року українські компанії, переважно це виробники продукції або обслуговуючий сектор, який використовує власний транспортний парк, зіткнулися з ланцюжком логістичних проблем:

зростання курсу долара та євро різко збільшило ціну на технічні мастила іноземних брендів;

постачання стали непередбачуваними через обмеження на міжнародне перевезення;

зросли мита та бюрократична навантаження.

Імпортний мастильний матеріал перестав бути універсальним рішенням — надто довго, дорого, нестабільно. Особливо гостро це відчули станції технічного обслуговування та аграрні підприємства, де збій у постачаннях навіть на 2–3 дні став прямою загрозою простою техніки у сезон. Тому в умовах, що склалися, український бізнес все більше шукає локальні альтернативи, обираючи українські моторні масла від виробника.

Незважаючи на військовий стан, українська нафтохімічна промисловість не лише зберегла операційну стійкість, а й продовжила розвиватись. Цьому сприяла стратегічна важливість сектора та активна позиція внутрішніх брендів, таких як TEMOL, AZMOL, RAVENOL Ukraine та інших.

Завдяки інвестиціям в автоматизацію, контролю якості та логістиці ці компанії змогли забезпечити ринок широкою лінійкою олій, орієнтованих на потреби локального бізнесу.

Що пропонує український ринок: на прикладі одного із лідерів напрямку компанії TEMOL

Сьогодні на українському ринку працюють сучасні заводи, розташовані, зокрема, в Київській області. Такі підприємства оснащені автоматизованими лініями та власними лабораторіями, здатними контролювати склад олій на кожному етапі. Щодо лише бренду Темол, то середньорічний обсяг виробництва компанії понад 40 тис. тонн. Вся продукція розробляється з урахуванням вимог API, ACEA та має допуски світових автоконцернів, таких як VW, MAN, Renault, Cummins.

Асортимент охоплює широкий спектр застосувань:

моторні олії для легкових та вантажних авто, мотоциклів, спецтехніки та сільгоспмашин;

трансмісійні рідини, антифризи та гальмівні рідини;

професійні мастила та засоби для обслуговування вузлів тертя.

Місцеві виробники моторних масел роблять ставку на стабільну логістику та передбачуваність: постачання на склад клієнта відбувається протягом 24–48 годин, ціна у гривні, підтримка щодо підбору продукту з навчанням особливостей застосування.

Зазвичай такі компанії мають інформативні сайти, і вся лінійка товарів представлена ​​в офіційних інтернет-магазинах мастил, де можна швидко вибрати та купити моторне масло від виробника без посередників.

Хто вже використовує українську моторну олію і чому бізнес більше не повертається до імпорту?

Якщо вивчити клієнтську базу кожного магазину масел, можна знайти багато успішних кейсів локального заміщення імпорту. Нам вдалося зафіксувати такі особливості:

мережі станцій обслуговування, що працюють з моторами різних поколінь, наприклад, База Автозвуку та Rozetka, де обслуговування особистого автопарку та клієнтських авто потребує універсальних та стабільних рішень;

перевізники з маршрутами по всій території України — серед таких компаній: Укрпошта, Українське Дунайське пароплавство та структури Міноборони, для яких важливими є логістика, доступність та надійна технічна підтримка;

аграрні та промислові підприємства, де на сезон припадає до 80% навантаження на автопарк, серед них Астарта-Київ, ДТЕК, Нафтогаз, Метінвест, ArcelorMittal та Укрнафта.

Профільний автомагазин олії пропонує не просто продукт, а сервіс – від діагностики стану мастила (програма OilDoctor) до навчання механіків та продавців (OilAcademy).

Також виробничі бренди інвестують у канали дистрибуції, і сьогодні знайти магазин моторних масел із повним асортиментом українського виробництва можна у більшості обласних центрів.

Локальні магазини масел також пропонують сертифікати, OEM-допуски та гнучке фасування. Те, що раніше вимагало тижня погоджень із імпортерами, тепер вирішується за один дзвінок. Тому якісна сучасна моторна олія українська стає не планом “Б”, а новою нормою для бізнесу.

Фото: Temol.ua

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