Как украинское моторное масло помогает бизнесу в условиях дефицита импорта

С началом полномасштабной войны доступность зарубежной автохимии в Украине значительно снизилась. Импортные моторные масла подорожали, а поставки стали нерегулярными, что особенно критично для малого и среднего бизнеса, где важны сроки и стабильность.

На фоне дефицита возникает закономерный вопрос: можно ли полностью перейти на украинское моторное масло, сохранив качество продукта и соответствующий сервис? Опыт украинских предприятий и статистика по рынку говорят: не только можно, но и стоит.

И в этом обзоре мы докажем, что моторное масло украинского производства — это современное эффективное решение, проверенное сотнями бизнесов на практике.

Сейчас смотрят

Почему с импортом все сложно и не факт, что станет лучше

После событий 2022 года украинские компании, в основном это производители продукции или обслуживающий сектор, который использует собственный транспортный парк, столкнулись с цепочкой логистических проблем:

рост курса доллара и евро резко увеличил цену на технические смазки иностранных брендов;

поставки стали непредсказуемыми из-за ограничений на международную перевозку;

выросли таможенные пошлины и бюрократическая нагрузка.

Импортный смазочный материал перестал быть универсальным решением — слишком долго, дорого, нестабильно. Особенно остро это ощутили станции технического обслуживания и аграрные предприятия, где сбой в поставках даже на 2–3 дня стал прямой угрозой простоя техники в сезон. Поэтому в сложившихся условиях украинский бизнес все больше ищет локальные альтернативы, выбирая украинские моторные масла от производителя.

Несмотря на военное положение, украинская нефтехимическая промышленность не только сохранила операционную устойчивость, но и продолжила развиваться. Этому способствовала стратегическая важность сектора и активная позиция внутренних брендов, таких как TEMOL, AZMOL, RAVENOL Ukraine и других.

Благодаря инвестициям в автоматизацию, контролю качества и логистике эти компании смогли обеспечить рынок широкой линейкой масел, ориентированных на потребности локального бизнеса.

Что предлагает украинский рынок: на примере одного из лидеров направления — компании TEMOL

Сегодня на украинском рынке работают современные заводы, расположенные, в том числе, в Киевской области. Такие предприятия оснащены автоматизированными линиями и собственными лабораториями, способными контролировать состав масел на каждом этапе. Что касается только бренда Темол, то среднегодовой объем производства компании более 40 000 тонн. Вся продукция разрабатывается с учетом требований API, ACEA и имеет допуски мировых автоконцернов, таких как VW, MAN, Renault, Cummins.

Ассортимент охватывает широкий спектр применений:

моторные масла для легковых и грузовых авто, мотоциклов, спецтехники и сельхозмашин;

трансмиссионные жидкости, антифризы и тормозные жидкости;

профессиональные смазки и средства для обслуживания узлов трения.

Местные производители моторных масел делают ставку на стабильную логистику и предсказуемость: поставка на склад клиента происходит в течение 24–48 часов, цена в гривне, поддержка по подбору продукта с обучением особенностей применения.

Обычно такие компании имеют информативные сайты, и вся линейка товаров представлена в официальных интернет-магазинах масел, где можно быстро выбрать и купить моторное масло от производителя без посредников.

Кто уже использует украинское моторное масло и почему бизнес больше не возвращается к импорту?

Если изучить клиентскую базу каждого такого магазина масел, можно найти много успешных кейсов локального замещения импорта. Нам удалось зафиксировать такие особенности:

сети станций обслуживания, работающие с моторами разных поколений, например, База Автозвука и Rozetka, где обслуживание личного автопарка и клиентских авто требует универсальных и стабильных решений;

перевозчики с маршрутами по всей территории Украины — в числе таких компаний: Укрпочта, Украинское Дунайское пароходство и структуры Минобороны, для которых важны логистика, доступность и надежная техническая поддержка;

аграрные и промышленные предприятия, где на сезон приходится до 80% нагрузки на автопарк, среди них Астарта-Киев, ДТЭК, Нафтогаз, Метинвест, ArcelorMittal и Укрнафта.

Профильный автомагазин масла предлагает не просто продукт, а сервис — от диагностики состояния смазки (программа OilDoctor) до обучения механиков и продавцов (OilAcademy).

Также производственные бренды инвестируют в каналы дистрибуции, и сегодня найти магазин моторных масел с полным ассортиментом украинского производства можно в большинстве областных центров.

Локальные магазины масел также предлагают сертификаты, OEM-допуски и гибкую фасовку. То, что раньше требовало недели согласований с импортерами, теперь решается за один звонок. Поэтому качественное современное моторное масло украинское становится не планом “Б”, а новой нормой для бизнеса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.