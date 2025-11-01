У листопаді 2025 року очікується спокійна або помірна геомагнітна активність.

Попередні прогнози Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) свідчать, що цей місяць мине без потужних бур, проте кілька днів можуть відзначитися незначними коливаннями магнітного поля.

Факти ICTV з’ясували, коли саме можливі магнітні бурі у листопаді та як зменшити їхній вплив на організм.

Магнітні бурі у листопаді 2025 року

За даними Space Weather Prediction Center (SWPC) – офіційного центру прогнозування космічної погоди NOAA – серйозних бур (рівня G2 і вище) у листопаді наразі не очікується.

Згідно з 45-денним прогнозом геомагнітного індексу Ap від USAF/NOAA, незначні підвищення активності можливі у такі дні: 2–4, 7, 8, 15, 16 та 21 листопада.

У ці періоди рівень Ap може сягати 12–18, що відповідає помірним коливанням магнітного поля.

Для решти місяця прогнозується спокійний фон із показниками Ap 5–10. Це означає, що серйозних геомагнітних збурень не очікується, але люди, чутливі до змін атмосферного тиску або сонячної активності, можуть відчувати незначний дискомфорт.

Офіційні 27-денні та 3-денні прогнози NOAA оновлюються в реальному часі, тому перед кожним періодом підвищеної активності варто перевіряти актуальні дані на сайті swpc.noaa.gov.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності люди можуть відчувати головний біль, втому, порушення сну чи перепади тиску. Особливо уважними варто бути тим, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи.

Медики радять у такі дні дотримуватися режиму сну й повноцінного відпочинку, пити більше води, обмежити каву, алкоголь і жирну їжу, не перевантажувати себе фізично й емоційно, частіше бувати на свіжому повітрі та менше користуватися ґаджетами, за потреби тримати при собі необхідні ліки та консультуватися з лікарем.

Спокій, помірна активність і турбота про власне здоров’я допоможуть легше пережити навіть дні підвищеної магнітної активності.

