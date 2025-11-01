В ноябре 2025 года ожидается спокойная или умеренная геомагнитная активность.

Предварительные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) свидетельствуют, что этот месяц пройдет без мощных бурь, однако несколько дней могут отличаться незначительными колебаниями магнитного поля.

Факты ICTV выяснили, когда именно возможны магнитные бури в ноябре и как уменьшить их влияние на организм.

Магнитные бури в ноябре 2025 года

По данным Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – серьезных бурь (уровня G2 и выше) в ноябре пока не ожидается.

Согласно 45-дневному прогнозу геомагнитного индекса Ap от USAF/NOAA, незначительные повышения активности возможны в следующие дни: 2–4, 7, 8, 15, 16 и 21 ноября.

В эти периоды уровень Ap может достигать 12–18, что соответствует умеренным колебаниям магнитного поля.

Для остальной части месяца прогнозируется спокойный фон с показателями Ap 5–10. Это означает, что серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, но люди, чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности, могут испытывать незначительный дискомфорт.

Официальные 27-дневные и 3-дневные прогнозы NOAA обновляются в реальном времени, поэтому перед каждым периодом повышенной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности люди могут испытывать головную боль, усталость, нарушения сна или перепады давления. Особенно внимательными стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Медики советуют в такие дни соблюдать режим сна и полноценного отдыха, пить больше воды, ограничить кофе, алкоголь и жирную пищу, не перегружать себя физически и эмоционально, чаще бывать на свежем воздухе и меньше пользоваться гаджетами, при необходимости иметь при себе необходимые лекарства и консультироваться с врачом.

Спокойствие, умеренная активность и забота о собственном здоровье помогут легче пережить даже дни повышенной магнитной активности.

