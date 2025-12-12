Hogwarts Legacy – це масштабна рольова гра у відкритому світі, події якої розгортаються в чарівному всесвіті Гаррі Поттера. Гравець перевтілюється в учня Гоґвортсу, досліджує школу та її околиці, навчається заклять, створює зілля, виконує сюжетні та додаткові завдання, протистоїть небезпечним ворогам.

Проєкт розроблений студією Avalanche Software як повноцінна гра для ПК та всіх основних консолей.

Як отримати Hogwarts Legacy безкоштовно в EGS, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Що відомо про безоплатну роздачу Hogwarts Legacy

Нещодавно для фанатів серії стартувала особливо приємна подія – безкоштовна роздача Hogwarts Legacy в Epic Games Store. Пропозиція дала можливість безплатно додати повну версію гри до бібліотеки на ПК і залишити її назавжди, якщо зробити це в межах акції, що триває до 18 грудня 2025 року. Такий формат промо є типовим для магазину Epic і вже став їхньою візитівкою.

Роздачу проводить Epic Games Store – цифрова платформа компанії Epic Games, відомої за Fortnite.

Мета таких акцій доволі прагматична:

магазин намагається залучити нових користувачів;

збільшити аудиторію;

мотивувати гравців частіше повертатися до сервісу.

Тимчасові безкоштовні видачі великих хітів, таких як Hogwarts Legacy, працюють як ефективний інструмент реклами та стимулювання активності в екосистемі магазину.

Отже, гравці отримують можливість безкоштовно забрати одну з найуспішніших ігор останніх років, а Epic має додатковий потік користувачів і підвищення інтересу до своєї платформи.

Як отримати Hogwarts Legacy безкоштовно:

Відкрийте клієнт Epic Games Store або встановіть його, якщо ще не користувалися. На головній сторінці знайдіть блок із безкоштовною роздачею Hogwarts Legacy. Натисніть Get або Add to Library. Завершіть оформлення за підказками сервісу.

Роздача проходить у межах великої святкової акції, тож варто встигнути скористатися шансом.

Фото: скрин з трейлера Hogwarts Legacy

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.