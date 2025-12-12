Hogwarts Legacy — это масштабная ролевая игра в открытом мире, события которой разворачиваются в волшебной вселенной Гарри Поттера. Игрок перевоплощается в ученика Хогвартса, исследует школу и ее окрестности, изучает заклинания, создает зелья, выполняет сюжетные и дополнительные задания, противостоит опасным врагам.

Проект разработан студией Avalanche Software как полноценная игра для ПК и всех основных консолей.

Как получить Hogwarts Legacy бесплатно в EGS, читайте в нашем материале.

Что известно о бесплатной раздаче Hogwarts Legacy

Недавно для фанатов серии стартовало особенно приятное событие — бесплатная раздача Hogwarts Legacy в Epic Games Store. Предложение дало возможность бесплатно добавить полную версию игры в библиотеку на ПК и оставить ее навсегда, если сделать это в рамках акции, которая продлится до 18 декабря 2025 года. Такой формат промо является типичным для магазина Epic и уже стал их визитной карточкой.

Раздачу проводит Epic Games Store — цифровая платформа компании Epic Games, известной по Fortnite.

Цель таких акций довольно прагматична:

магазин пытается привлечь новых пользователей;

увеличить аудиторию;

мотивировать игроков чаще возвращаться к сервису.

Временные бесплатные выдачи крупных хитов, таких как Hogwarts Legacy, работают как эффективный инструмент рекламы и стимулирования активности в экосистеме магазина.

Таким образом, игроки получают возможность бесплатно забрать одну из самых успешных игр последних лет, а Epic получает дополнительный поток пользователей и повышение интереса к своей платформе.

Как получить Hogwarts Legacy бесплатно:

Откройте клиент Epic Games Store или установите его, если еще не пользовались.

На главной странице найдите блок с бесплатной раздачей Hogwarts Legacy.

Нажмите Get или Add to Library.

Завершите оформление по подсказкам сервиса.

Раздача проходит в рамках большой праздничной акции, поэтому стоит успеть воспользоваться шансом.

Фото: скрин з трейлера Hogwarts Legacy

