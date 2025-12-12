Hogwarts Legacy бесплатно в EGS: детали праздничной акции
- Hogwarts Legacy стала частью праздничной акции Epic Games Store, которая позволяет навсегда добавить игру в свою библиотеку до 18 декабря 2025 года.
- Раздача направлена на увеличение аудитории магазина и возвращение интереса пользователей к платформе через бесплатные хиты.
- Чтобы получить игру, достаточно зайти в EGS, найти раздачу и нажать Get или Add to Library.
Hogwarts Legacy — это масштабная ролевая игра в открытом мире, события которой разворачиваются в волшебной вселенной Гарри Поттера. Игрок перевоплощается в ученика Хогвартса, исследует школу и ее окрестности, изучает заклинания, создает зелья, выполняет сюжетные и дополнительные задания, противостоит опасным врагам.
Проект разработан студией Avalanche Software как полноценная игра для ПК и всех основных консолей.
Как получить Hogwarts Legacy бесплатно в EGS, читайте в нашем материале.
Что известно о бесплатной раздаче Hogwarts Legacy
Недавно для фанатов серии стартовало особенно приятное событие — бесплатная раздача Hogwarts Legacy в Epic Games Store. Предложение дало возможность бесплатно добавить полную версию игры в библиотеку на ПК и оставить ее навсегда, если сделать это в рамках акции, которая продлится до 18 декабря 2025 года. Такой формат промо является типичным для магазина Epic и уже стал их визитной карточкой.
Раздачу проводит Epic Games Store — цифровая платформа компании Epic Games, известной по Fortnite.
Цель таких акций довольно прагматична:
- магазин пытается привлечь новых пользователей;
- увеличить аудиторию;
- мотивировать игроков чаще возвращаться к сервису.
Временные бесплатные выдачи крупных хитов, таких как Hogwarts Legacy, работают как эффективный инструмент рекламы и стимулирования активности в экосистеме магазина.
Таким образом, игроки получают возможность бесплатно забрать одну из самых успешных игр последних лет, а Epic получает дополнительный поток пользователей и повышение интереса к своей платформе.
Как получить Hogwarts Legacy бесплатно:
- Откройте клиент Epic Games Store или установите его, если еще не пользовались.
- На главной странице найдите блок с бесплатной раздачей Hogwarts Legacy.
- Нажмите Get или Add to Library.
- Завершите оформление по подсказкам сервиса.
Раздача проходит в рамках большой праздничной акции, поэтому стоит успеть воспользоваться шансом.
Фото: скрин з трейлера Hogwarts Legacy