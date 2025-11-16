Наприкінці року кожен з нас має уважно дослухатися до власного ритму та рівня енергії — і саме місячний календар на грудень 2025 року може стати корисним орієнтиром.

Він підкаже, коли варто планувати зустрічі, подорожі та важливі проєкти, а коли краще уповільнитися і дати собі час на відновлення.

Факти ICTV підготували місячний календар на грудень 2025 року, щоб ви могли спланувати останній місяць року та провести його гармонійно.

Зараз дивляться

Фази Місяця у грудні 2025 року

1-4 грудня – Місяць, що росте.

5 грудня – повний Місяць.

6-19 грудня – спадний Місяць.

20 грудня – молодик.

21-31 грудня – Місяць, що росте.

Місячний календар на грудень 2025 – сприятливі дні

Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 1, 4, 11, 18, 25, 26, 29 грудня.

1 грудня – цього дня ви можете відчути сильний приплив енергії, спрямовуйте її на розумову або фізичну активність. Сприятливий період для будь-яких активних дій.

4 грудня – день підходить для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хоббі. Сприятливо починати нові справи.

11 грудня – один із кращих днів для активних дій, для визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й зміни роботи. Не бійтеся ухвалювати рішення, на які довго не могли наважитися.

18 грудня – цього дня корисно провести час на природі, особливо біля водойми. Довіряйте своїй інтуїції та спробуйте помедитувати.

25 грудня – вдалий день для побачень, освідченння і одруження. Також можна зайнятися науковою й дослідницькою роботою, духовними практиками.

26 грудня – цього дня варто стежити за своєю мовою, уникати конфліктів, лайки та надмірної емоційності.

29 грудня – сімейний день, який рекомендується провести з рідними. Можна починати нові справи, особливо довгострокові проєкти.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на грудень 2025 року

Для подорожей: 1, 4, 6, 8, 11, 21, 27 , 30.

Для нових починань: 4, 10, 18, 21, 29.

Для фінансових або юридичних справ: 4, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 29.

Для творчості та спорту: 4, 7, 10, 11, 19, 21, 25.

Для взаємин (ділових і романтичних): 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26.

Для походу до лікаря: 1, 4, 10, 11, 21, 29.

Несприятливі дні у грудні 2025 року

У грудні несприятливими за місячним календарем будуть 2, 5, 14, 20, 22, 24, 31 числа.

У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ухвалення важливих рішень, нових починань та негативних емоцій. Не варто перевантажувати організм як фізично, так і емоційно. Присвятіть час відпочинку, духовним практикам та відновленню сил.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.