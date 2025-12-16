Січень 2026 року – місяць нових намірів, починань та планування справ. Місячний календар на цей період допоможе визначити найсприятливіші дні для активних дій, творчості та ухвалення важливих рішень.

А також підкаже, коли краще відпочити, зосередитися на стосунках чи провести час наодиці. Факти ICTV підготували місячний календар на січень 2026 року, щоб ви могли заздалегідь спланувати перший місяць року.

Фази Місяця у січні 2026 року

1-2 січня – Місяць, що росте.

3 січня – повний Місяць.

4-17 січня – спадний Місяць.

18 січня – молодик.

19-31 січня – Місяць, що росте.

Місячний календар на січень 2026 – сприятливі дні

Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 2, 5, 8, 9, 17, 20, 28 січня.

2 січня – сприятливий час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хоббі.

5 січня – день почуттів, енергії, натхнення та емоцій. Найкраща дата для заручин, одруження, знайомств і контактів із представниками протилежної статі.

8 січня – один із кращих днів для активних дій, для визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й зміни роботи. Можна сміливо реалізовувати грандіозні плани.

9 січня – енергетично сильний день, підходить для проведення масових заходів, різних святкувань. Важливо приділити час медитації та аналізу своїх дій.

17 січня – сприятливий і гармонійний день. Підходить для саморозвитку, купівлі нерухомості, переїзду та початку нових справ.

20 січня – у цей день потрібно бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції. Можна починати сміливо реалізовувати намічені плани.

28 січня – сімейний день, який рекомендується провести у колі близьких людей. Можна починати нові справи і традиції.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на січень 2026 року

Для подорожей: 2, 4, 6, 8, 9, 20, 26, 29.

Для нових починань: 2, 8, 16, 20, 28.

Для фінансових або юридичних справ: 2, 8, 9, 16, 20, 26, 18.

Для творчості та спорту: 2, 8, 9, 13, 17, 20, 24.

Для взаємин (ділових і романтичних): 2, 4, 5, 9, 13.

Для походу до лікаря: 2, 8, 9, 20.

Несприятливі дні у січні 2026 року

У січні несприятливими за місячним календарем будуть 3, 12, 18, 21, 23, 30 числа.

У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ухвалення важливих рішень, нових починань та негативних емоцій. Не варто перевантажувати організм як фізично, так і емоційно. Присвятіть час відпочинку, духовним практикам та відновленню сил.

